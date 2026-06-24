Pocas veces se ha visto tan serio a Iñaki López al dirigirse a Pedro Sánchez: "No vale pedir perdón"

El periodista y presentador de Más Vale Tarde —antes junto a Cristina Pardo— Iñaki López ha arrancado el programa vespertino de La Sexta dirigiéndose al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con un mensaje muy serio y crítico tras la polémica vivida esta semana.

El Tribunal Supremo condena a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama a 24 años y tres meses, 19 años y cuatro años de prisión, respectivamente, aunque el empresario se libra de entrar en la cárcel debido a su colaboración con la justicia para resolver el caso de las mascarillas.

Esto ha generado una ola de indignación y ha provocado un nuevo terremoto en el panorama político español. Este miércoles se ha vivido una nueva sesión en el Congreso de los Diputados en la que ha hablado Sánchez, y a Iñaki López no le ha sido suficiente.

"Muy poca autocrítica"

"Pues muy poca autocrítica en quien nombró a los que ahora están encarcelados o imputados. Pedro Sánchez nombró a Cerdán y Ábalos, entre otros. Él les dio el poder del que abusaron para hacer de la política un lupanar donde forrarse", ha expresado al principio de su intervención.

López ha visto a Sánchez "como una víctima más" en el Congreso y por eso se ha dirigido a él de forma muy contundente: "Señor presidente, hace ocho años usted le espetaba a Mariano Rajoy que si no se enteraba de las trapacerías que ocurrían a su alrededor, que se fuera por responsabilidad política".

"No vale pedir perdón, hay que asumir responsabilidades. Esas fueron exactamente sus palabras", ha añadido el periodista, quien se pregunta qué es lo que ha pasado ahora para que "esa filosofía pierda vigor". Ha reconocido que tiene derecho a continuar gobernando porque su gobierno "es legítimo", a pesar de que "la derecha se rompa la camisa como camarón".

"No estamos para pasar un año en blanco"

El presentador ha advertido de que Pedro Sánchez debe dar explicaciones sobre en qué condiciones va a continuar y si pretende "asumir responsabilidades": si va a aplicar las medidas contra la corrupción que prometió hace un año y, de paso, aclarar si pretende aprobar presupuestos o hacer algo con el problema que asfixia a los españoles: la vivienda.

O, por otro lado, López deja caer que quizá "Sánchez pretenda solo resistir, aguantar esperando el siguiente sobresalto, prolongar una agonía que hipoteque el futuro del PSOE para que luego lo herede Felipe González".

"No estamos para pasar un año en blanco, señor presidente, reaccione", ha concluido Iñaki López.