Pocos han reaccionado al polémico tuit de Ayuso como lo ha hecho el secretario de Estado de Medio Ambiente

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha publicado un mensaje en la red social que ha generado cientos de reacciones en las últimas horas, entre ellas la del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, sobre la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del nuevo convenio para los brigadistas.

"Las reivindicaciones de los brigadistas, que se sucedían en toda España, pero solo con huelga en Madrid, por fin son atendidas por el Gobierno: el competente en sus salarios y condiciones", ha señalado la dirigente madrileña.

Ayuso ha señalado que el Gobierno "solo" ha publicado el nuevo convenio "para los (brigadistas) que prestan servicio al Ministerio de Transición Ecológica". "Mientras, Madrid ya aprobó en junio el acuerdo con sus bomberos", ha asegurado.

"Celebramos que por fin se haya cedido y ahora esperamos que lo hagan con las brigadas que trabajan en la Comunidad de Madrid", ha señalado la dirigente madrileña en un tuit que acumula cientos de comentarios.

Al ver el mensaje, Hugo Morán no ha dudado en responder, dejando bastante claro lo que piensa del tuit de la líder autonómica. "Abochorna tener que explicarle a toda una presidenta de la Comunidad de Madrid, que las competencias sobre los trabajadores de los servicios públicos de su Comunidad las tiene ella", ha recriminado.

"El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico las tiene sobre los trabajadores del operativo del ministerio", ha expuesto el secretario de Estado de Medioambiente en un tuit que suma más de 1.000 me gusta.