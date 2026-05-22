Nadie ha ido tan lejos como Gaspar Llamazares al hablar del juez que ha imputado a Zapatero

Gaspar Llamazares ha sido uno de los exdirigentes políticos que más tajantes han sido al hablar de la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por el llamado Caso Plus Ultra.

Según el auto del juez José Luis Calama, el expresidente Zapatero es el supuesto "líder" de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" en el que el objetivo final "es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra", una aerolínea rescatada por el Gobierno de España.

Para el histórico dirigente de Izquierda Unida, esto es nada más y nada menos que "un paso más en el acoso y derribo al Gobierno". Para Llamazares primero fueron a por la familia de Sánchez, después a por el Fiscal General del Estado que, "es condenado sin pruebas" y ahora han ido a por Zapatero.

"Y ahora ya fuera de límites se condena al presidente del Gobierno, qué curioso, a Zapatero, y no a ninguno de los anteriores, ni al rey de España, que habría las mismas razones para una investigación a cualquiera de ellos. Se condena, no se hace un auto, no hay auto, hay una condena explícita que ahora se ve obligado a rebatir", ha dicho sobre el auto de Calama.

Sobre si esta condena proviene de los medios o de los partidos políticos de la oposición, Llamazares ha dicho que lo que hay es una "condena judicial" que ha comparado con los juicios de la Santa Inquisición: "Hasta tal punto que parece más una instrucción inquisitorial que una judicial porque el día 2 decimos que tiene que ir allí a aclarar".

"El que tiene que decir los indicios de culpabilidad es el juez, no el acusado, porque eso es una prueba diabólica que se utilizaba en la época de la Inquisición", ha sentenciado desde el plató de laSexta.