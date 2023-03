La policía advierte del mechero prohibido cada vez más usado

Con una simple pregunta: "¿Conocías este tipo de arma prohibida?", la Policía Nacional ha publicado en sus cuentas de TikTok e Instagram un vídeo muy breve que no supera los diez segundos de duración, pero ha abierto un encendido debate en los comentarios de sendas publicaciones.

La voz que acompaña al último vídeo de la Policía Nacional publicado en TikTok es clara: "Esta arma prohibida está camuflada en un mechero. Una vez abierto, como podéis ver, es un táser con el que se acciona una descarga eléctrica".

En España, el uso del táser o cualquier dispositivo de electrochoque está prohibido. La Ley de Seguridad Ciudadana establece que el uso de armas y dispositivos que puedan provocar lesiones graves está reservado a los agentes de la autoridad, y su uso está limitado a situaciones de legítima defensa o para el mantenimiento del orden y la seguridad pública.

¿Táser o mechero de plasma?

El vídeo del mechero táser de la cuenta de la Polícia Nacional en TikTok e Instagram ha encendido un encendido debate en el apartado de los comentarios de ambas redes sociales. Son unos cuantos los usuarios que ponen en cuestión la veracidad tanto del vídeo como de lo que se dice en el mismo.

La queja más extendida es la de que lo que se ve en el vídeo no se trata de un arma prohibida sino de un simple mechero de plasma. "No dais una... Un mechero de plasma no supone quebrantar ninguna ley. Este tipo de publicaciones generan más desconfianza que beneficio puesto que se muestra que la policía no tiene ni idea de interpretar la ley", escribe @jose3tt en Instagram. "Eso es un mechero, lo he usado dursnte meses para encender el cigarro hasta que se estropeó, lo he tocado sin querer y no electrocuta...", escribe @shitbox_automocion en TikTok.

El debate ha sido tal que la propia Policía Nacional ha salido al paso de los comentarios. Al menos en Instagram, donde ha contestado a los que desconfían de su vídeo que "aunque parece un mechero normal y corriente, el que mostramos emite descargas y es un arma prohibida".

Réplica que ha activado aún más la sección de comentarios, con la intervención de varios electrónicos: "El amperaje es lo que diferencia un táser de cualquier aparato eléctrico como el mostrado, que en este caso es un mechero antiviento", escribe @albert_mdk, al que a su vez responde @frangonzas: "Voltaje, si a la diferencia de potencial le sumas un buen paso de corriente (Amperios), te quedas frito, el táser suma voltajes muy altos con pocos Amperios, esto es para expandirse mas…. Soy electrónico".

Un mechero de plasma es un dispositivo que utiliza plasma para generar una llama. A diferencia de los mecheros tradicionales que utilizan combustibles líquidos como gas butano o gasolina, un mechero de plasma utiliza un arco eléctrico para ionizar y calentar el aire, creando así una llama caliente y estable. Al contrario que estos últimos, resiste mejor las inclemencias del tiempo, como el viento.