Se pone a imitar a 'Dora, la exploradora' delante de su pareja y este no da crédito

El usuario de TikTok @ourdailylivezg ha publicado un vídeo de la broma que le gastó a su pareja imitando al personaje de 'Dora, la exploradora' mientras desayunaban, y es que las caras de él al ver la actuación de su novio son todo un poema.

"¡Hola! ¡Hello! ¡Good Afternoon! Hoy vamos a comer tostadas. ¿Sabes cómo se dice tostada en inglés?", empieza diciendo el internauta, provocando la reacción inmediata de su pareja que no da crédito al tono de voz que está poniendo.

"¿Qué te pasa?", le pregunta él de manera inocente. Lo mejor de todo es que, al final del vídeo, la víctima de la broma termina actuando igual que su pareja. "No me lo esperaba", dice el usuario de TikTok sin poder aguantarse la risa.

La inesperada reacción de su novio ha encantado a los internautas de la red, de tal manera que el vídeo ha generado nada menos que 16.000 comentarios, más de 520.000 'me gusta' y cuatro millones y medio de reproducciones.

Toda la grabación se desarrolla entre las preguntas que hace el tiktoker y las supuestas respuestas que, al otro lado del teléfono, cada niño hace en su casa, como ocurre en esta serie de televisión infantil.

En un momento dado, el autor de la broma le quita a su pareja algo del plato y este, de repente, empieza a imitar a la famosa Dora: "José no roba. José no roba". El usuario, que no esperaba la reacción de su pareja, empieza a reírse a carcajada limpia, como el resto de internautas, que no han podido evitar comentar de manera jocosa el vídeo.