Ponen este cartel en un bar: muchos temen que sea un aviso de lo que se viene en España

La hostelería es uno de los pilares tanto de la economía como de las relaciones sociales de España. Los bares y los restaurantes son considerados por muchos zonas en las que socializar y escapar de los problemas mundanos rodeados de gente.

En las últimas horas ha dado que hablar el cartel que una persona ha encontrado en un bar y por el que pide dos euros a todos aquellos clientes que quieran cargar el teléfono en uno de los enchufes del local.

"Cargar el móvil tiene un coste de dos euros. Disculpen las molestias, gracias", se puede leer en un llamativo cartel amarillo con las letras en color rojo y gran teléfono dibujado en medio.

Esto ha provocado numerosas reacciones, una de ellas, la más curiosa, es la que imagina qué habrá podido pasar para que el hostelero haya tenido que llegar a ese punto. "Cuando veo esos carteles pienso: ¿qué habrá pasado para que lleguen a eso? Hay gente muy aprovechada. A mí me pasó. ¿Me puedes poner el móvil y la batería externa a cargar? Sí, claro. Vale, pues ahora vengo".

"Respetable decisión, aunque quizás cuestionable económicamente. Seguro que quien espera a que se cargue su teléfono no consume mientras tanto?", dice otra persona al respecto.

Otro comenta: "En mi trabajo había una mujer que SOLO cargaba el móvil fuera de casa, todos los días en el trabajo, hasta un compañero me dijo que se la encontró en un bar y lo primero que pidió fue que le cargaran el móvil. Está esa parte, la de la persona que se pasa de lista".

Para otra persona es una "cutrez": "Un cargador de móvil no te gasta dos cétimos. Más vale que un pongas que los enchufes para cargar móviles solo están disponibles para clientes". Y por último están los que van del "perfecto" al "miserable".