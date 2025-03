Poves dice que el viaje de Calleja al espacio es un "tongazo" y él le responde sin miramientos

El entrenador de fútbol del Moscardó, Javi Poves, famoso por sus teorías conspiranóicas y terraplanistas, estuvo este lunes en El Partidazo de la Cadena Cope para hablar de su expulsión y de su sanción para todo que resta de temporada. Sin embargo, acabó criticando a Jesús Calleja y al viaje que hizo al espacio con una nave de Blue Origin.

"Se veía el 'tongazo' a los dos segundos. Pura edición por todas partes, la nave se estampó contra el suelo y salen de ella como si estuvieran tomado café, además la nave no tenía polvo. Las imágenes se notan que están editadas y es un cristo. Se tiene que empezar a ganar la vida de actor", afirmó.

Además, bromeó con que iba a proponerle a Ibai Llanos una pelea con el presentador y aventurero para una de sus veladas, pero el problema, ironizó, es que "Calleja está en la cueva".

A todas estas afirmaciones ha respondido el propio Calleja también desde el espacio deportivo de la Cope. Primero ha querido aclarar cómo fue la bajada de la nave y el impacto con el suelo.

"Dijo que la nave bajaba a una velocidad y esto es todo cuestión de física todo. Cuando se abren los paracaídas la nave baja a 26km/hora y cuando estás a siete metros del suelo hay unos retropropulsores de nitrógeno a presión que lanzan a tanta presión el nitrógeno que no notas nada. Casi que podemos decir que es como cuando un coche coge un pequeño bache. Y sobre el polvo, tú lo que estás viendo de las nubes de polvo son nubes de arena que se levantan porque es el desierto. Levantas muchísima arena, pero tal y como sube baja y en menos de un minuto está. Por eso, no vas a ver polvo en la nave y no nos ha ocurrido nada", ha afirmado Calleja.

"Es tan sencillo como meterse en la página de Blue Origin y ver la página cómo funciona, pero no hacen ni ese ejercicio. Eso lo hacemos los profesionales que tenemos sentido común y responsabilidad en la comunicación", ha añadido, calificando sus palabras como "una falta de respeto" para un profesional como él con muchos años de experiencia.

Por ello, ha aprovechado para dirigirse directamente a él: "Decir que es un tongazo porque lo han editado es mentira. Chico es que ni siquiera sabes leer. No te digo que te leas un libro, pero métete en internet y mírate cómo funciona esa nave y así no meterás la pata".

Además, hasta se ha referido a sus continúas expulsiones asegurando que cuándo a alguien le expulsan seis veces "no es fruto de la casualidad, sino de la precipitación y de la sangre caliente y de no pararte, coger aire y pensar la burrada que vas a decir".

Otro tema por el que ha sido preguntado Calleja ha sido por el hecho de que Poves mencionara los combates de Ibai. Rápidamente ha descartado esta opción de retarse con el entrenador. "Evidentemente, yo no voy a tener una conversación con un terraplanista por una sencilla razón, que es que todos los terraplanistas, y en casos muy excepcionales como Poves, abrazan lo que se llama el simplismo", ha sentenciado.

"Y, ojo, no quiero ofender y no es un insulto ni muchísimo menos, pero el simplismo es que todo aquello que no veo con mis ojos o no lo entiendo no existe. Y además me revuelvo, provoco, falto al respeto, tengo mala educación y me despacho a gusto. Ahí a mí no me vas a pillar. Por supuesto que me he ido al espacio y hay que tener mucho valor para hacerlo porque tienes que prepararte y no es fácil", ha continuado Calleja, recordando que ha ido a trabajar y a grabar un documental que se va a ver en todo el mundo próximamente.

Poves manda un mensaje y Calleja reacciona en directo

Durante el propio programa, Javi Poves ha enviado un mensaje cuestionando de nuevo sus palabras y aportando un nuevo argumento: "Él (en referencia a Jesús Calleja) dice que vio la curvatura a 100 km y Pedro Duque dice que se empieza ver a partir de los 400km, entonces ¿quién miente de los dos?".

Calleja ha vuelto a ser tajante con el entrenador: "La Tierra es esférica, y en las imágenes que publicaremos se ve una curvatura abrumadora. Dicen que hemos llevado una GoPro, que las ventanas serán de una forma... es todo una majadería absoluta. Habrá viajado a 60 países, pero habla de que no se puede llegar a la Antartida y que el Polo Norte tiene un agujero".

"No has estado ahí ni vas a estar porque hace falta un valor y una preparación para hacerlo y no estás en condiciones de hacerlo al ser un bagaje de vida. No creo que vaya andando al Polo Norte ni a escalar o atravesar la Antártida e ir al espacio es inviable", ha comentado.

Finalmente, ha acabado recordando que él ha estado en esos lugares, que lo tiene grabado y que es real. "No me puedes decir que miento porque jamás en la vida he dicho una mentira y no podemos hacerlo ni caer en esa trampa", ha concluido Calleja.