Pregunta en un bar por opciones veganas, la camarera dice que no tienen y la respuesta de la clienta no la vio venir nadie

La respuesta que una clienta ha dado a una camarera que le dijo que no tenían ningún producto vegano es tan inesperada y desconcertante que está generando múltiples reacciones en las redes sociales.

La conversación la ha escuchado en la cafetería de un aeropuerto la usuaria de Threads olayawolfherrero. "Estoy en el aeropuerto tomando un café, son las 7.45h y una mujer ha llegado a pedir su desayuno. La conversación ha sido la siguiente: - Hola ¿Tenéis algo vegano?", ha relatado.

"No, lo siento, puedes probar en el bar de más adelante", dice que ha respondido la trabajadora, ante lo que la clienta ha sentenciado: "Nada, ponme una cerveza entonces. Soy más alcohólica que vegana".

En las reacciones son muchos los que no pueden creerse que en el bar no tuvieran nada para ella: "¿En serio no podían ofrecerle una tostada con mermelada? Un café con leche vegetal? Ostras".

"Espero que le haya puesto unas aceitunas para acompañar a la birra después de esa respuesta y de no irse al otro bar...", señala otra persona.