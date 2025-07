Pregunta a su jefa de Londres por qué tiene a tantos españoles contratados: "Su respuesta me dejó en shock"

Anna Barri, experta en adquisición de talento, ha contado una anécdota que vivió cuando trabajaba en Londres y que explica muy bien la visión que los británicos tienen de los españoles.

"Cuando trabajé en Londres, algo me llamó la atención: había muchísimos españoles en mi empresa", cuenta en una publicación en LinkedIn en la que recuerda que, con mucha curiosidad, le preguntó a su jefa inglesa por qué había tantos españoles allí.

"Su respuesta me dejó en shock: 'Porque valoramos muchísimo a los españoles. Están muy bien preparados, son trabajadores, resolutivos, tienen iniciativa… De hecho, preferimos contratar españoles antes que ingleses", relata.

"Me quedé de piedra. ¿Te imaginas escuchar eso fuera de tu país? En ese momento entendí algo que nunca se me olvidará: "Aquí hay un talento brutal. Solo que a veces no lo creemos suficiente", subraya.

"Desde entonces, cada vez que trabajo con un candidato o una empresa, no me olvido de esa frase. Porque si desde fuera se valora tanto lo que somos capaces de hacer… "¿Por qué aquí no lo vemos con más claridad?", se pregunta.

En las reacciones, sin embargo, hay algunos que no cuentan la misma experiencia: "Qué curioso yo trabajé en Londres tres años y siempre escuche. Exactamente todo lo contrario... (Digo lo que viví)".

"Fácil, España es la mano de obra barata de Europa, o sea la China de Europa. Busca un puesto de trabajo, y mira las diferencias de condiciones en España y fuera de España...", dice otro.