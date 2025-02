Preguntan a Alaska sobre qué es ser facha hoy y deja una respuesta que a buen seguro traerá cola

La cantante Alaska ha ofrecido una entrevista a El Español en la que ha hablado con total sinceridad sobre algunos asuntos de actualidad y no ha dudado en contestar a una pregunta sobre qué cree que es ser facha hoy en día.

"Hoy todo es facha, pero cuando yo era pequeña, todo era rojo: llevar un pendiente siendo chico, o llevar minifalda. Y a lo mejor esa gente no tenía ni idea de quién era Marx, pero le gustaban los Beatles", ha asegurado.

Alaska ha justificado que, en la actualidad, "pasa lo mismo con facha". "Son insultos de una cierta clase intelectual o política dominante y pierden el contenido", ha razonado la artista.

"Ser rojo no significa nada más que ser comunista, eso no es un contenido, pero ser facha es una cosa… todo el mundo se está olvidando de lo que es ser fascista, de tanto decirlo por cualquier cosa", ha expuesto.

Alaska ha destacado que "fascistas hay" y "ya están aquí", aunque ha hecho un llamamiento a la gente. "En cualquier caso, yo siento que ya no podemos dividir el mundo por las separaciones que había en el siglo XIX", ha añadido.

Tras ello, le han preguntado sobre si cree que el nuevo punk es la derecha y ha asegurado que no lo ve así. "No creo que tengan nada que ver. Eso desdibuja todo. El punk era 'háztelo tú mismo, no tengas dogmas'. Pero sí leo que hay una rebeldía de ciertos sectores extremos que se creen punk, pero no creo que sean la derecha: son los que no encajan en ningún lado, como los trumpistas", ha defendido.

"Los que no confían en el sistema financiero o en el sistema médico… y de repente acaban conviviendo personas y tribus que no tienen nada que ver entre ellas. Gente que aboga por la legalización de las drogas con gente que aboga porque no se prohíban las armas, y están todos juntos ahí metidos. Hay un rebelde que está en contra del sistema", ha añadido.

Alaska ha reconocido que en los años 60, "estar en contra del sistema estaba muy claro lo que era". "Eran los gobiernos, la familia, la Iglesia, lo establecido… ahora, ¿qué es el sistema? El sistema es esa especie de dogma que hace que todo sea políticamente incorrecto. Y por eso parece que hay que meterlos a todos en el mismo saco. Pues no. No caigamos en ese error", ha sentenciado.