Preguntan a Antonio Resines si ya no se pueden hacer bromas de nada y deja una lección para ponerla en los colegios

El actor Antonio Resines ha dado una impecable respuesta cuando, durante una entrevista, le han preguntado si ahora ya no se pueden hacer bromas ni humor con nada.

En una conversación en el canal de YouTube de Gon Martín, Resines es clarísimo: "Yo creo sinceramente que se puede hacer broma de todo, con respeto".

"Pero si alguien quiere cagarse en algo pues bueno, que se atenga a las consecuencias. La barrera es la ley. Si tú ofendes a alguien o calumnias o injurias intentando hacer una gracia, tienes el riesgo de que te demanden y que pierdas la demanda, pero hasta ahí", avisa.

"Que la gente se ría de otra gente... hombre, hay gente que lo hace mal. Pero lo normal...el número de querellas a los cómicos o a las películas o libros comparado con lo que se publica es mínimo. Porque la gente sí tiene cuidado inconscientemente", insiste.

"Otra cosa es que haya formas de hablar que hace años se podía hablar así tranquilamente, Yo he hecho películas que las ves ahora y dices: 'No me lo puedo creer'. Ahora te autocensurarías tú mismo porque sabes que va a ser un problema. Pero no ha cambiado tanto. Hay cosas que no puedes decir. Si hablas de la raza de una forma determinada, de la religión de una forma determinada... pero te das cuenta de que no viene a cuento", reconoce.

"Lo que no hay es que faltar a la gente, pero te puedes reír de lo que te de la gana dentro de la ley. Si hay una duda, que alguien te dice: ten cuidado que esto es poquito delictivo. Tú te lo piensas y si decides hacerlo pues hay que arrastrar las consecuencias", repite.