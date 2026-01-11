Lo que hace Trump en plena reunión con las petroleras recuerda, y mucho, a una escena de 'The Office'

El presidente de EEUU, Donald Trump y el secretario de Estados, Marcos Rubio, en la reunión con las grandes petroleras en la Casa Blanca (Washington).

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien no ha parado de criticar en el último año al expresidente demócrata, Joe Biden, por su estado de salud y avanzada edad, ha protagonizado una surrealista escena durante la reunión con las principales petroleras en la Casa Blanca, celebrada el pasado viernes, bastante similar a una de 'The Office'.

Ocurrió en plena reunión con los petroleros, momento en el que el mandatario republicano decidió interrumpir la conversación para levantarse de la mesa y dirigirse hacia la ventana para observar las obras de su baile de salón, tal y como comentó a los asistentes. "Bueno, tengo que ver esto yo mismo", dijo mientras se levantaba. "Wow ¡Que vistas!", exclamó tras echar un vistazo a la ventana. "Esta es la puerta del bar".

El momento se ha vuelto viral en las redes sociales y algunos, además de recordarle al dirigente estadounidense sus críticas a Biden, también han querido comparar la escena con un fragmento de 'The Office' al que recuerda bastante.

