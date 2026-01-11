Lo que hace Trump en plena reunión con las petroleras recuerda, y mucho, a una escena de 'The Office'
El presidente de Estados Unidos se levantó de la mesa de negociaciones para echar un vistazo por la ventana y observar las obras de su nuevo salón de baile.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien no ha parado de criticar en el último año al expresidente demócrata, Joe Biden, por su estado de salud y avanzada edad, ha protagonizado una surrealista escena durante la reunión con las principales petroleras en la Casa Blanca, celebrada el pasado viernes, bastante similar a una de 'The Office'.
Ocurrió en plena reunión con los petroleros, momento en el que el mandatario republicano decidió interrumpir la conversación para levantarse de la mesa y dirigirse hacia la ventana para observar las obras de su baile de salón, tal y como comentó a los asistentes. "Bueno, tengo que ver esto yo mismo", dijo mientras se levantaba. "Wow ¡Que vistas!", exclamó tras echar un vistazo a la ventana. "Esta es la puerta del bar".
El momento se ha vuelto viral en las redes sociales y algunos, además de recordarle al dirigente estadounidense sus críticas a Biden, también han querido comparar la escena con un fragmento de 'The Office' al que recuerda bastante.
Algunas de las claves que dijo Trump durante la reunión
- Sobre capturar a Vladímir Putin (mencionado por Zelenski): "No creo que sea necesario. Creo que vamos a tener... siempre he tenido una gran relación con él... Creo que vamos a terminar arreglándolo".
- Acerca de si Venezuela es un aliado: "Bueno, ahora mismo parecen ser un aliado y creo que continuará siendo un aliado".
- Sobre el Premio Nobel de la Paz: "No se me ocurre nadie en la historia que deba recibir el Premio Nobel más que yo. Y no quiero presumir, pero nadie más resolvió guerras... Obama recibió el Premio Nobel. No tenía idea de por qué. Todavía no tiene idea".
- Finalmente, durante la reunión, el estadounidense pidió a las petroleras invertir 100.000 millones de dólares en Venezuela para controlar la industria. "El plan es que gasten, lo que significa que nuestras gigantescas petroleras gastarán al menos 100.000 millones de dólares (el equivalente a 86.000 millones de euros) de su propio dinero, no del dinero del gobierno", señaló.