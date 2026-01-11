En Italia ponen de ejemplo a España y la definen con este sorprendente término

El medio italiano siamozeta ha puesto de ejemplo a España y ha asegurado que el país se está convirtiendo "en un referente para toda Europa" debido a sus políticas económicas, sociales y laborales, entre otros factores. "La locomotora de Europa habla castellano", afirman.

"Desde las políticas sociales a las medidas económicas, desde la gestión de la inmigración a las reformas laborales, España está sirviendo de ejemplo para muchos países de la Unión Europea", señalan desde el medio, donde han enumerado algunos de los motivos por los que destacan a nuestro país.

Uno de los aspectos que ha querido destacar el medio ha sido el crecimiento económico sostenido. Y es que, España cerró 2024 con un aumento del PIB del 3,2% y las previsiones apuntan a un 2,9% para 2025, cifras muy superiores a la media europea y que contrastan con el estancamiento de economías como la alemana o la italiana. Para el medio, este avance no es fruto del azar, sino de una buena estrategia política.

"Los factores que explican el aumento del PIB de España son tan variados como múltiples", señalan. "Sin embargo, el crecimiento económico de España se debe principalmente a su capacidad de atraer cada vez más inversiones extranjeras a lo largo de los años, que han encontrado terreno favorable gracias a una serie de condiciones previas cruciales en los sectores del empleo y la energía", agregan desde el diario italiano.

También pone el foco en las reformas laborales impulsadas en los últimos años. La modificación del Estatuto de los Trabajadores en 2021, que convirtió el contrato indefinido en la norma general y redujo drásticamente la temporalidad, ha mejorado la estabilidad del empleo y el poder adquisitivo de los trabajadores, según defienden. A ello se suma el aumento del salario mínimo, una medida que, según el análisis italiano, ha reforzado el consumo interno y contribuido a crear empleo en lugar de destruirlo.

Además, según defienden, "se ha vuelto significativamente más atractivo para la inversión extranjera, impulsado sobre todo por la estabilidad alcanzada en el sector energético. Esto ha brindado a España la oportunidad de entablar diálogos estratégicos fuera del espacio Schengen en condiciones completamente diferentes a las de hace unos años".

En este sentido, otro de los puntos que Siamozeta considera diferencial es la política migratoria. Esta estrategia no solo ha contribuido a reducir la tasa de paro, sino que, según datos citados por el Banco de España, explica una parte significativa del crecimiento económico reciente. "España disfruta de cierta ventaja, dado que la gran mayoría de las personas que emigran a España provienen de países latinoamericanos o del mundo hispanohablante. Por lo tanto, estas personas son similares en cultura, religión e idioma, lo que facilita considerablemente la integración social y laboral", afirman.

Por último, el medio subraya la apuesta del país dirigido por Pedro Sánchez por las políticas sociales y los derechos laborales. Medidas como los permisos de maternidad y paternidad igualitarios, la renta mínima vital o la baja menstrual sitúan a España entre los países más avanzados de Europa en protección social. "Estas medidas van acompañadas de una serie de leyes destinadas a proteger la privacidad de los trabajadores, lo que sitúa a España entre los países más avanzados en este ámbito, junto con los países del norte de Europa", sentencia finalmente el medio.