Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El juez Garzón defiende lo que ha hecho Zapatero en Venezuela y no tiene mejores palabras para responder a los ataques del PP
Virales
Virales

El juez Garzón defiende lo que ha hecho Zapatero en Venezuela y no tiene mejores palabras para responder a los ataques del PP

El magistrado agradece la labor del expresidente: "No tengo más que palabras de agradecimiento".

Jesús Delgado Barroso
Jesús Delgado Barroso
El exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón; en una imagen de archivo.
El exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón; en una imagen de archivo.Adrian Irago/Europa Press via Getty Images

"Lo que diga el Partido Popular, o cualquier otro de la extrema derecha, es algo que para mí, en este tema, no tiene peso y es absolutamente interesado e instrumental". Así, contundente, comienza su intervención el juez Baltasar Garzón, durante una tertulia televisiva en el programa LaSexta Xplica. El magistrado ha sido especialmente crítico con los populares por criticar los últimos posicionamientos de Pedro Sánchez y el expresidente en la nueva situación del país latino americano.

"La labor del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha sido, desde hace años, muy meritoria en lo que se refiere a la mediación en casos humanitarios, en Venezuela y otras partes del mundo", ha continuado en su intervención. Asimismo, asegura que no tiene "más que palabras de agradecimiento" al expresidente del Gobierno. "Lo que ocurre es que cuando se traduce todo lo que significa Venezuela es mortal de necesidad para el que critica".

De este modo, incide en que "Zapatero ha mediado en la liberación de presos políticos, pero aquí retorcemos cualquier situación para que se vuelva en contra de cualquier iniciativa de mediación humanitaria que se pueda producir. Hay mediaciones en todo el mundo, sin embargo, se produce en Venezuela y es objeto de destrucción total frente al que la ha llevado a cabo en nuestro propio país". 

"Que el Partido Popular en España esperara que la líder de la oposición en ese país, María Corina Machado, fuese investida de forma inmediata, demuestran conocer muy poco lo que es la realidad latinoamericana y la propia realidad de Venezuela", concluye. "La posición es la de esta madre que agradece esta gestión. Nadie ha obligado a Zapatero, es una labor humanitaria", ha concluido. Con sus declaraciones, dejó clara su posición.

  • Agradece la labor del expresidente Zapatero y su papel en la liberación de los presos políticos.
  • Lo que digan los populares "no tiene peso"

El PP cree que Sánchez y Zapatero son "una desgracia" para Venezuela

Este sábado, en el marco de la 28ª Interparlamentaria que el PP celebra este fin de semana en A Coruña, la portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero de ser "una desgracia" para Venezuela.

"Han sido una desgracia para Venezuela, son una vergüenza para España y más les valdría colaborar con la justicia antes de la justicia los alcance a ellos", apuntó. Además, aprovechó para defender el compromiso de su partido con "el liderazgo indiscutible" de la opositora María Corina Machado. 

Jesús Delgado Barroso
Jesús Delgado Barroso
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de Actualidad en El HuffPost. En mi día a día, estoy siempre pendiente de lo que ocurre en el mundo para transmitirlo de la forma más cercana y clara posible.

 

Sobre qué temas escribo

La información de última hora y de actualidad ocupa prácticamente toda mi jornada. Sin embargo, siempre huyo de la superficialidad y trato de encontrar enfoques creativos que aporten contexto y claridad a las noticias. Me interesa especialmente todo lo que sucede más allá de las fronteras de España, con especial atención al culebrón de la Casa Blanca, que cada día amanece con nuevas noticias capaces de poner el mundo patas arriba.

 

Por otra parte, y no menos importante, me encanta escribir sobre temas de lifestyle y Gente. Siempre estoy ideando nuevos temas para presentar y analizar las últimas tendencias que se mueven entre los jóvenes… y los no tan jóvenes.

 

Mi trayectoria

Estudié en la Universidad de Sevilla, ciudad en la que nací y de la que soy. En 2020 entré como becario en Diario de Sevilla, donde aprendí a cubrir información local. Poco después, terminé mi carrera con otra beca, esta vez en Cadena SER Andalucía.


Con el objetivo de ampliar horizontes, me mudé a Madrid para unirme a la promoción 37 del Máster de El País-Universidad Autónoma de Madrid. He escrito en El País y, actualmente, trabajo en El HuffPost España.

  

 

Cómo contactar conmigo:

 