El juez Garzón defiende lo que ha hecho Zapatero en Venezuela y no tiene mejores palabras para responder a los ataques del PP

"Lo que diga el Partido Popular, o cualquier otro de la extrema derecha, es algo que para mí, en este tema, no tiene peso y es absolutamente interesado e instrumental". Así, contundente, comienza su intervención el juez Baltasar Garzón, durante una tertulia televisiva en el programa LaSexta Xplica. El magistrado ha sido especialmente crítico con los populares por criticar los últimos posicionamientos de Pedro Sánchez y el expresidente en la nueva situación del país latino americano.

"La labor del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha sido, desde hace años, muy meritoria en lo que se refiere a la mediación en casos humanitarios, en Venezuela y otras partes del mundo", ha continuado en su intervención. Asimismo, asegura que no tiene "más que palabras de agradecimiento" al expresidente del Gobierno. "Lo que ocurre es que cuando se traduce todo lo que significa Venezuela es mortal de necesidad para el que critica".

De este modo, incide en que "Zapatero ha mediado en la liberación de presos políticos, pero aquí retorcemos cualquier situación para que se vuelva en contra de cualquier iniciativa de mediación humanitaria que se pueda producir. Hay mediaciones en todo el mundo, sin embargo, se produce en Venezuela y es objeto de destrucción total frente al que la ha llevado a cabo en nuestro propio país".

"Que el Partido Popular en España esperara que la líder de la oposición en ese país, María Corina Machado, fuese investida de forma inmediata, demuestran conocer muy poco lo que es la realidad latinoamericana y la propia realidad de Venezuela", concluye. "La posición es la de esta madre que agradece esta gestión. Nadie ha obligado a Zapatero, es una labor humanitaria", ha concluido. Con sus declaraciones, dejó clara su posición.

Agradece la labor del expresidente Zapatero y su papel en la liberación de los presos políticos.

Lo que digan los populares "no tiene peso"

El PP cree que Sánchez y Zapatero son "una desgracia" para Venezuela

Este sábado, en el marco de la 28ª Interparlamentaria que el PP celebra este fin de semana en A Coruña, la portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero de ser "una desgracia" para Venezuela.

"Han sido una desgracia para Venezuela, son una vergüenza para España y más les valdría colaborar con la justicia antes de la justicia los alcance a ellos", apuntó. Además, aprovechó para defender el compromiso de su partido con "el liderazgo indiscutible" de la opositora María Corina Machado.