Trump ofrece su ayuda para "liberar" Irán mientras que el presidente del Parlamento amenaza con "contraatacar" a EEUU

Ilustración con la silueta del rostro del presidente de EEUU, Donald Trump, ante un mapa de Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a pronunciarse sobre la situación en Irán y ha ofrecido su apoyo a los manifestantes que llevan una semana protestando en las calles del país. El mandatario ha asegurado que su país está dispuesto a ayudar para “liberar” Irán, en plena oleada de protestas.

“Irán busca la libertad, quizás como nunca antes. ¡Estados Unidos está listo para ayudar! Presidente Donald J. Trump”, escribió Trump en su red social Truth Social. Las protestas comenzaron hace una semana tras el fuerte desplome del rial, la moneda nacional, y fueron creciendo hasta derivar en disturbios en distintas ciudades.

En este contexto, Irán lleva ya 48 horas con cortes de internet casi totales en todo el país. Según el portal especializado NetBlocks, estas restricciones han sido confirmadas por las propias autoridades iraníes, que aseguran que la medida busca frenar la difusión de información que consideran una amenaza para la seguridad del Estado.

Las palabras de Trump no han tardado en recibir respuesta. El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió de que Israel y las bases estadounidenses en la región podrían convertirse en “objetivos legítimos” si Estados Unidos decide lanzar una acción militar para alimentar las protestas internas.

Más de un centenar de muertos



La violencia ya ha dejado un balance muy grave. Al menos 115 personas han muerto desde el inicio de los disturbios, según la ONG HRANA, que realiza un seguimiento de la situación de los derechos humanos en Irán a partir de fuentes locales. Entre los fallecidos hay unas 37 personas pertenecientes a las fuerzas de seguridad, tanto del Ejército como de la Policía.

La organización asegura que siete de las víctimas eran menores de edad y que la mayoría murió por disparos realizados a corta distancia. Además, HRANA cifra en 2.638 el número de personas detenidas desde el inicio de las protestas.

Por su parte, la agencia semioficial Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, ha adelantado que el Gobierno podría publicar su propio balance de víctimas en las próximas horas y ha señalado que “el número de mártires en los recientes disturbios estadounidenses y sionistas es significativo”.