¿Cómo conseguir una hipoteca al 100 % en 2026?

Comprar una casa es, posiblemente, el principal objetivo de la mayoría de los ciudadanos españoles. Pero se trata de un objetivo, de un deseo, que se topa una y otra vez con el muro de no poseer los ahorros necesarios para acceder a una hipoteca tradicional. La entrada, los impuestos, la notaría… antes de firmar siquiera el préstamo, ya hay que tener una cantidad que muchas familias no pueden reunir.

De forma general, los bancos financien solo entre el 70 % y el 80 % del valor del inmueble, hablar de una hipoteca al 100% suena a poco menos que a utopía. Sin embargo, en 2026 no solo es posible, sino que cada vez más compradores están encontrando la manera de conseguirlo con planificación, conocimiento y acompañamiento adecuado.

Qué significa realmente financiar el 100 %

Cuando se habla de una hipoteca al 100%, se suele pensar que el banco lo cubre absolutamente todo. Sin embargo, lo habitual es que compense únicamente el precio de compra, por lo que los gastos adicionales siguen siendo responsabilidad del comprador. Aun así, esto supone un alivio enorme para quienes carecen del 20% inicial necesario para cubrir la parte no financiada.

Eso sí, este tipo de hipotecas no se conceden a cualquiera. La banca selecciona muy bien a los perfiles a los que ofrece financiación completa, esto es a personas con empleo estable, contratos indefinidos, funcionarios o compradores que adquieren viviendas vinculadas a la propia cartera bancaria. Como cabe suponer, cuanto menor sea el riesgo para la entidad, mayores serán las opciones. Afortunadamente, cada vez más compradores descubren que presentar su caso a través de un broker hipotecario como Aqueos aumenta notablemente las posibilidades de llegar a ese 100%. Ya sea porque conocen qué bancos están abiertos a financiar más o bien porque saben cómo “empaquetar” la operación para que tenga más fuerza en un proceso de análisis, que es mucho más técnico de lo que parece.

Quién tiene más opciones de conseguirlo

La clave está en cómo percibe el banco al peticionario. Al solicitar una hipoteca al 100 %, la entidad necesita ver un perfil estable y predecible, y estos son los factores que más pesan:

Ingresos regulares y suficiente margen de endeudamiento: cuanto mayor sea la distancia entre tus ingresos y tus gastos fijos, más sólida parecerá tu capacidad de pago.

Antigüedad laboral y seguridad en el empleo: contratos indefinidos, promociones internamente dentro de la empresa o un puesto en la administración marcan muchos puntos.

Historial financiero limpio: sin deudas impagadas, sin retrasos en pagos y sin préstamos al límite.

Tasación favorable de la vivienda: si el inmueble está valorado por encima del precio de compra, el banco puede sentirse más cómodo.

Posibilidad de avales o garantías adicionales: una opción frecuente en familias o parejas jóvenes.

Junto a eso, existe el impulso adicional de los avales estatales que facilitan financiar la compra de primera vivienda a menores de 36 años o familias con hijos. Estas iniciativas están permitiendo aprobar operaciones que hace dos años habrían sido descartadas.

El papel creciente del asesoramiento profesional

Se debe ser consciente de que el proceso de solicitud, negociación con bancos y recopilación de documentación es largo y, con frecuencia, desalentador. Muchos compradores novatos se encuentran haciendo consultas en foros, yendo de entidad en entidad y recibiendo respuestas contradictorias que acaban con la paciencia de cualquiera.

Con la figura del bróker hipotecario, profesional que conoce de primera mano las reglas internas del juego bancario y, sobre todo, dónde encaja cada perfil, el camino hacia la hipoteca se vislumbra más claro, rápido y accesible. En un mercado en el que los requisitos cambian rápido, contar con expertos que sepan leer la letra pequeña facilitará la financiación total.

Además de guiar y negociar, hay un valor añadido muy importante, son servicios que suelen funcionar con un modelo a éxito, es decir, solo se paga si se obtiene la hipoteca. Para un comprador que ya lucha por reunir la mínima aportación posible, eliminar el coste inicial del asesoramiento representa un enorme alivio.

Para quienes no tienen ahorros, pero sí una estabilidad laboral sólida, esta vía está convirtiéndose en la más efectiva para entrar en el mercado de la vivienda.

Estrategias realistas para lograrlo en 2026

Junto a todo lo anterior, hay acciones muy concretas que te acercan al objetivo:

Poner tus cuentas a punto y reducir deuda antes de solicitar.

Explorar bancos alternativos más allá del de tu nómina.

Guardar toda la documentación laboral y fiscal lista para presentar.

Mantener expectativas razonables sobre tipo de vivienda y zona.

Aprovechar las ayudas públicas si cumples los requisitos.

Comprar vivienda siempre será una de las decisiones financieras más importantes de una vida. Pero hoy, más que nunca, ese paso no es exclusivo de quienes tienen ahorros. Con planificación, información y acompañamiento adecuado, lograr una hipoteca al 100 % deja de ser un privilegio reservado para unos pocos y se convierte en un camino viable para quienes están preparados para dar el salto.

Cuando el sueño de tener casa propia parece inalcanzable, el secreto suele estar en no caminar solo. Y 2026 es, quizá, uno de los mejores momentos para intentarlo.