Preguntan a Bill Gates qué opina de Elon Musk y no se corta: deja clarísimo lo que piensa

Bill Gates, el padre de Microsoft está presentando su nuevo libro, Código fuente (Plaza & Janés), una autobiografía fascinante que cubre sus primeros 25 años de vida, desde su infancia en Seattle hasta el nacimiento de Microsoft. En este contexto ha concedido una entrevista a El País, donde le han preguntado por Elon Musk y no ha dudado en dar su opinión sobre el magnate.

El fundador de Microsoft, que dejó de dirigir la empresa en 2006, dóno una gran parte de su fortuna a la filantropía y perdió puestos en la lista de las personas más ricas del mundo en 2021. "Pensé que contar dónde tuve suerte, las personas clave que conocí y las cosas que he aprendido con el tiempo sería algo divertido para mí y, quizá, valioso para los demás", cuenta sobre el motivo de escribir este libro en la entrevista.

Sobre si alguna vez ha sentido la tentación de dedicarse a la política, Gates ha contado que de joven trabajó en Washington DC con un empleo de mensajero y asistente, en un momento muy interesante: 1972, la campaña entre McGovern y Nixon. "Me fascinó y pensé: vaya, este trabajo es muy importante. Sin embargo, nunca creí que lo haría mejor que otros, a diferencia del ámbito tecnológico, donde sentí que tenía una comprensión única y podía liderar el camino", ha dicho.

"En cuanto me enganché a las computadoras, ese interés se desvaneció, aunque admiro a los buenos políticos. Hoy necesitamos buenos políticos más que nunca. Dedico mucho tiempo a conversar con políticos porque la Fundación Gates depende de los presupuestos de ayuda exterior de Estados Unidos, España y muchos otros países", ha continuado.

Tras esto, le han preguntando directamente qué opina de Elon Musk, quien mantiene una relación cercana con el actual presidente de EEUU, Donald Trump, y ha afirmado que le asombra la cantidad de cosas en que participa Elon: "Admiro la labor fenomenal que hizo en SpaceX para abaratar los lanzamientos, y el trabajo impresionante en Tesla para obligar a todos los fabricantes de automóviles a crear buenos vehículos eléctricos, algo importante para el clima".

A continuación, sin embargo, ha añadido: "No coincidimos en muchas cuestiones políticas". "Al principio lo percibía como progresista y liberal, pero ahora se ha vuelto más conservador. No he tenido ocasión de hablar con él sobre eso, pero dado que ejerce influencia, espero que reflexione bien sobre lo que dice", ha afirmado.

También ha respondido a si le preocupa el impacto de la Administración de Trump. "Me preocupa cuáles serán sus prioridades. Por ejemplo, Estados Unidos es con mucha diferencia el país más generoso a la hora de aportar dinero para los medicamentos contra el VIH, que mantienen con vida a decenas de millones de personas en el mundo. Tengo la esperanza de que este nuevo Gobierno los mantenga".

Así, ha asegurado que ha hablado con Trump sobre esto: "Me preocupa que debamos defender aún más la importancia del dinero destinado a ayuda. Podría mantenerse o recortarse, lo que me parecería trágico".