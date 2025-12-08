El fenómeno Custodio Pérez, de varear olivos a número 1 tras pasar por 'La Revuelta': "Estaba por encima de 'El código Da Vinci' y te dices: ¿pero qué he hecho yo?"

Hay promesas que cambian vidas. Y si no, que se lo pregunten a Custodio Pérez (Jaén, 1983), el escritor autodidacta que se ha convertido en todo un fenómeno literario gracias a La Revuelta. Fue de público al programa de TVE y se sentó en la popular bañera, le enseñó al presentador David Broncano que había escrito un libro y llamó tanto su atención que le prometió que si un día un invitado no podía acudir, le llamarían para que fuera el reemplazo.

Y así fue. El pasado 9 de octubre recibió una llamada de urgencia del programa, se subió al coche, condujo durante horas hasta Madrid y se convirtió en el invitado de la noche. Al día siguiente y durante varias semanas, se convirtió en el escritor más vendido en Amazon España, por encima de escritores de la talla de Dan Brown y Ken Follet.

Su historia comenzó mucho antes, mientras trabajaba de agricultor vareando olivos, un oficio que tuvo que dejar de lado por un problema de vértigos y por la necesidad de cuidar a su suegra. Fue a partir de entonces cuando su mujer le animó a escribir y aprovechaba por las noches para hacerlo desde el teléfono móvil.

Ahora ha fichado por la editorial Temas de Hoy y ha publicado el libro Andalucía Negra, una trilogía compuesta por Granada Oscura, Mitos y leyendas del mar de los olivos y El triángulo del sur. En el HuffPost hemos hablado con Custodio para que nos cuente cómo está llevando estas frenéticas semanas.

- ¿En qué momento te dices a ti mismo que quieres escribir una historia?

La historia me vino un día a la cabeza trabajando, resulta que mi sobrina había ido a un certamen de relato y se había presentado. A mí me dio el gusanillo, se lo dije a mi mujer y digo: ¿Por qué no escribo un libro? Tiré de esta historia (Granada Oscura) que me había venido casi un año antes. Tiré de esa historia y me puse con el móvil a escribirlo.

- La vida en aquel momento te empujaba a otras direcciones. Mantener la vocación debe ser difícil.

Cuando tú sacas el primer libro, a la presentación siempre van los amigos, las familias, la verdad es que lo vendes bastante bien. Pero cuando tú ya sacas el segundo, sacas el tercero, a las presentaciones va menos gente. Lo difícil fue buscar esa alternativa para buscar tu nicho de lectores, ya que no era muy de redes. Vendía algo, pero muy poco. Al final encontré mi nicho en los salones del manga. Hasta que lo encontré fue difícil.

- Si ahora pudieras hablar con el “tú” que aún no había publicado, ¿qué le dirías?

Que hiciera las cosas con más calma. Yo soy una persona que quiere las cosas muy rápido, con mucha prisa, pero en este mundo tienes que ir con mucha calma.

La trilogía mezcla crimen ritual y corrupción, ¿cuál era la pregunta que querías responder como autor?

Me gusta que me hagas esta pregunta, me la hacen muy poco y la verdad que es complicada, pero al final lo resumo en una frase de Gandhi: todos tenemos derecho a la redención o a cambiar, y que cómo el poder del amor puede con todo. Hay una frase que pongo en el segundo libro de Jimmy Hendrix, que es la que define lo que yo quiero decir con todo esto: el día que el poder del amor supere al amor al poder, el mundo conocerá la paz.

De esta trilogía, ¿qué libro te costó más escribir?

De los tres, el tercero, El Triángulo del Sur, porque cuando yo acabé de escribirlo, sentía que le faltaba algo y tuve que meterle algunos capítulos más para quedarme contento con él, más que nada porque era cerrar la trilogía y decía que algo le faltaba.

¿Es Andalucía Negra un espejo del presente?

Todas las descripciones, los pueblos... En el tema de los casos, como en el de Jaén, en el de Mitos y leyendas, los casos están basados en que en Jaén hubo un asesinato sin resolver, y yo he cogido ese asesinato, le he dado una vuelta y he buscado una venganza. O por ejemplo, en el Triángulo del Sur, el tema de los suicidios, es verdad que existe ese triángulo, que es donde hay más suicidios de España.

Muchos personajes creen estar haciendo lo correcto, incluso cuando cometen barbaridades. ¿Qué te interesa de ese tipo de ser humano?

Es muy interesante esa parte, porque la parte de los villanos, digamos los asesinos, es de las que más me gustan de la novela negra, la psicología criminal, qué pasa por la mente de una persona para hacer cosas tan atroces. Es una cosa inexplicable, pero es interesante saber por qué han hecho eso. Algo lo habrá inducido.

¿Qué personaje es el más peligroso: el que mata, el que da la orden o el que mira para otro lado?

Yo estaría entre el que da la orden y el que mira para otro lado.

- Tras tu aparición en La Revuelta, pasaste de escritor autopublicado a número uno en ventas en Amazon España, sentándote en la misma mesa que Dan Brown y Ken Follet ¿Qué se siente cuando la vida cambia en días?

Es muy difícil. Yo he estado dos semanas que no sabía, no podía gestionar esto porque yo no sabía en qué mundo vivía. Yo me despertaba, un día estaba en el número uno, otro día estaba en el número uno, es que estaba por encima de los que han escrito La Catedral del Mar o El código Da Vinci y te dices: ¿Pero qué he hecho yo?

- ¿Cómo gestionas la presión desde entonces?

Hasta ahora la he gestionado como he podido, apoyándome en la familia. Ahora con el apoyo de la editorial lo llevo mucho mejor, la verdad es que lo llevo muchísimo mejor, ya no tiene nada que ver. A ver cómo lo vamos gestionando poco a poco.

- Broncano cumplió su promesa. Si lo tuvieras delante, ¿qué te gustaría decirle de nuevo?

Darle las gracias porque es que es increíble ya no solo lo que ha hecho Broncano, sino todo el equipo de La Revuelta por mí.

- ¿Se necesita ese golpe de suerte para que al menos la gente sepa que estás ahí y te valore?

Sí se necesita porque yo, como escritor y lector, llevo mucho tiempo que leo muchísimo republicado y hay mucha calidad y buenas historias. Pero son gente que por hache o por be quizá no saben manejarse en redes, o no tienen suerte, o quizá son más introvertidos y no pueden dar el salto. A lo mejor no venden tanto como deberían y la verdad es que hay muy buenas historias por ahí.

- ¿Qué tiene que tener una historia para que te enganche a ti?

Simplemente que sea una buena historia. Yo leo todos los estilos y si es una buena historia, me engancha. Hay un género que a mí me gusta bastante, el manga, tengo una novela por ahí escrita que va con unas ilustraciones basadas en un personaje que creé hace muchos años cuando empecé a ver Dragon Ball. Es una especie de RPG estilo Dragon Quest-Final Fantasy.

- Hubo en debate hace semanas por unas palabras de la influencer María Pombo, que básicamente dijo que “creo que hay que empezar a superar que hay gente a la que no le gusta leer. Y encima no sois mejores porque os guste leer". ¿Tú qué opinas?

Entramos en un debate muy complicado porque mira, desde que yo salí en La Revuelta, me ha escrito gente que no leía desde el instituto o desde la escuela y al salir un libro se han enganchado a leer. Hay escritores que conozco personalmente y amigos míos que no leen. Yo soy escritor y no lo entiendo, ser tú escritor y no ser lector es una cosa a la que no llego. Pues lo hay. Cada persona es un mundo, cada persona puede tener sus decisiones. Yo opino que para tú escribir y poder superarte tienes que leer y mucho. Hay gente que no.

- ¿Te ves ganando el Premio Planeta?

Mi reconocimiento, como ya dije en lo de Broncano, es que la gente me lea. Y ahora, con Temas de hoy, voy a tener la suerte de poder estar en todas las librerías de España y parte de fuera. Eso es suficiente reconocimiento, poder llegar a todos mis lectores.

- Esta pregunta la dejo siempre para el final, se hace mucho en el día a día pero pocas veces con interés. ¿Qué tal estás?

Uf. Ahora mismo estoy empezando a asimilar todo esto y ya estoy más tranquilo, lo voy asimilando poco a poco, pero hasta llegar hasta donde he llegado ha sido un estado de nervios brutal y ha sido un momento en el que no sabía dónde estaba, en el que no sabía cómo iba a seguir con todo esto y al final lo he conseguido