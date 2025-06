Preguntan a Dani García con qué partido político se identifica y así responde

Dani García ha concedido una extensa entrevista a la revista Esquire en la que ha hablado de su carrera como cocinero, de negocios, de deportes como el golf y hasta de los partidos políticos.

Sobre esto último ha dicho el prestigioso chef, dueño de marcas como Bibo y Leña, que él es "del partido del sentido común" cuando le han preguntado si se identifica con algún partido político.

"Yo soy del partido del sentido común. Hay cosas de derechas con sentido y cosas de izquierdas con sentido. Hay cosas de la ultraderecha con sentido y cosas de la ultraizquierda con sentido. El problema aquí es ver quién le pone sentido a todo", ha explicado.

También ha hablado sobre ese boom que surgió hace poco más de una década por el cual los cocineros empezaron a ser vistos como estrellas de rock y ha comentado que sigue todo igual o mejor.

"A mí cada vez me ofrecen más cosas y cada vez pagan más. Lo que sí creo es que no hay una nueva generación de grandísimos cocineros y quienes hacen entrevistas y tienen notoriedad siguen siendo los mismos", ha confesado.

Y ha añadido para terminar: "Y creo que no va a existir una segunda generación con el nivel, con la notoriedad y con esa parte disruptiva de verdaderos creadores de aquella época".

Sobre si le molesta que le copien sus platos, lo tiene claro: "La copia me jode cuando no se dice. Por eso yo en todos mis restaurantes intento llamar por su nombre a las cosas que hago".

Ha explicado que, por ejemplo, en Bibo tiene los langostinos Robuchon "que están inspirados en una receta que él hacía con cigalas, o si hago el Rock Shrimp Tempura de Nobu pongo que es de Nobu".

"Y desgraciadamente estas cosas no se hacen. Yo he visto mi Tomate Nitro en un restaurante y a un chaval explicándolo como si lo hubiera creado él. Eso es lo que me parece mal", ha sentenciado.