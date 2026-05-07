Iñaki Gabilondo confiesa lo que siente cuando escucha el concepto dictadura para referirse al gobierno de Sánchez

El veterano periodista Iñaki Gabilondo fue uno de los protagonistas de La noche de Aimar, el nuevo programa de Aimar Bretos en laSexta. Durante la conversación, el también presentador de Hora 25 de la Cadena SER le preguntó por lo que sentía cuando escucha el concepto dictadura para referirse al gobierno de hoy de Pedro Sánchez.

Gabilondo fue tajante desde el principio de su respuesta: "Me pongo un poquito nervioso y me enfado. Me horroriza que se esté blanqueando la dictadura".

El comunicador recordó que cuando Franco se murió, era director de Radio Sevilla y que era "un adulto joven, pero un adulto con hijos". "No se puede jugar con esto. Lo que es una dictadura es algo muy difícil de contar", remarcó.

Entonces aprovechó para intentar explicar cómo les diría él a los más jóvenes lo que supone vivir en un régimen dictatorial: "Cuando se dice que es como lo que hay, pero sin partidos políticos, más o menos... No, eso no es".

"En una dictadura no puedes leer el libro que quieres leer, no puedes ver la película que quieres ver, no puedes reunirte con quien quiere reunirte, no puedes decir lo que quieres decir, no puedes tener la identidad que quieras tener tanto religiosa, sexual, etc. No aguantarían 15 días. Es que es eso una dictadura", sentenció el periodista de forma tajante.

"No juguemos con esto"

Gabilondo también quiso contestar a todos aquellos que dicen que la recta final del a dictadura de Francisco Franco fue más suave. Lo hizo recordando varios datos que sirven para desmentir esas teorías.

"Dicen después que en los últimos años se ablandó. En los últimos años se ablandó lo que quieras, pero un mes antes de morir hubo cinco ejecuciones", señaló el invitado del programa de Aimar Bretos.

Además, añadió un último punto, que es "algo que la gente olvida". "Franco murió en noviembre del 1975, pero hasta el año 1977 la radio tenía la obligación de conectar con Radio Nacional de España a las 14.30 y a las 22 para dar información". "No juguemos con esto. No jugamos", finalizó.