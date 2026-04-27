Willy Bárcenas dice que su padre le habló de unas grabaciones en el despacho de Rajoy sobre "la contabilidad B"

Guillermo Bárcenas, hijo del extesorero del PP Luis Bárcenas, ha aseverado este lunes al tribunal de la Audiencia Nacional (AN) que, bajo su punto de vista, hubo una "orden" para "hacerle la vida imposible" a su padre en el periodo que estuvo preso en la cárcel de Soto del Real (Madrid), que ha atribuido al Ejecutivo de Mariano Rajoy, puesto que "son instituciones que dependen del Gobierno".

Así lo ha afirmado durante su declaración como testigo en el juicio de la 'Operación Kitchen', el presunto operativo parapolicial orquestado en 2013 por el Ministerio del Interior para robar información al extesorero sobre dirigentes 'populares', en la época en la que se estaba investigado la existencia de una contabilidad B en el partido.

"Los dieciocho primeros meses de mi padre en prisión fueron muy duros. (...) Le hicieron la vida imposible en la cárcel. Yo creo que era una orden en ese momento. Claro, al final son instituciones que dependen del Gobierno", ha expresado.

Según ha dicho, "era como un acoso y derribo": "Claramente, en mi opinión, para que dejase de hablar, de amenazar, para que no hablase, vamos, para reducirle".

Guillermo Bárcenas ha asegurado, asimismo, que sintió que estaba siendo objeto de seguimientos, tal y como relató en el juicio su madre, Rosalía Iglesias. "Lo he llegado a sentir yendo yo solo en él coche", ha explicado.

"Yo recuerdo ir en el coche y ver motos, o sea, motoristas, que en un principio siempre pensamos que eran periodistas, porque en esa época yo creo que éramos la familia más famosa de España, pero bueno, sí que notamos, tanto mi madre como yo, que nos seguían, que llevaban una cámara en el casco", ha relatado Guillermo Bárcenas, quien también es líder del grupo 'Taburete'.

El hijo de Bárcenas ha contado, asimismo, que dejó de confiar en el chófer de su padre, Sergio Ríos --acusado en el juicio por haber sido captado como confidente por la presunta trama--, después del asalto que sufrió con su madre en su casa por parte de un falso cura, un episodio ocurrido en 2013.

"Nos olió todo bastante mal desde el primer momento. (...) Yo, cuando estaba sujetando al señor este (el falso cura), apareció muy rápido (el chófer). Es una interpretación mía, pero le noté la cara un poco desencajada, más que por el susto, sino como por la sorpresa", ha asegurado.

Asimismo, ha explicado que hasta entonces la relación "era buena", aunque en un momento empezó "a notar que hacía más preguntas" como: "¿Tu padre de esto exactamente qué sabe?, ¿tú sabes dónde puede haber documentación?". "La verdad es que lo hacía bien, yo no sospeché nunca. Dejamos de confiar en él a raíz de lo del secuestro en casa", ha recalcado.

A raíz de ese episodio, el hijo de Bárcenas ha recordado que Ríos "pidió que instalaran cámaras dentro" de la casa, pero que finalmente se puso "una cámara que daba a la entrada del domicilio".

"Había muchas razones para colocar esas cámaras, entre otras también la prensa, pero sobre todo por seguridad y a nosotros la prensa no nos iba a secuestrar", ha precisado el hijo de Bárcenas cuando la defensa de Ríos le ha preguntado si esa medida se había tomado a raíz de que la familia se encontrase en el foco mediático.

El falso cura Enrique Olivares falleció en 2022, y había sido condenado en el año 2014 por un delito de allanamiento de morada, tres delitos de secuestros, tres delitos de amenazas, un delito de tenencia ilícita de armas y tres faltas de lesiones.

Estos hechos no se han incluido en la causa aunque Olivares iba a ser interrogado en octubre de 2020 en el marco de la 'Operación Kitchen', pero el entonces juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón decidió suspender el mismo tras el reconocimiento forense que comprobó que no estaba en facultades para declarar.

Las grabaciones a Rajoy

Además, ha reconocido que su padre le habló de las grabaciones que el extesorero tenía sobre Rajoy y el ex secretario general y actual senador del PP Javier Arenas sobre la contabilidad B del partido y de que el expresidente del Gobierno, según su padre, habría destruido un sobre con remanente de la caja B.

"Yo le pregunté. Me habló de unas grabaciones en las que subía al despacho de Mariano Rajoy en presencia de Arenas. El detalle no me acuerdo, pero era algo de la contabilidad B, de un remanente que había quedado", ha indicado.

Pero el hijo de Bárcenas ha precisado que no sabía nada sobre "los movimientos de cajas" con documentación que su padre trasladó desde la sede del PP en la madrileña calle Génova hasta el estudio de restauración de su mujer.

"No sabía lo que había ahí dentro, yo sabía lo que me contaba mi padre, que había una documentación que afectaba pero yo nunca lo vi", ha precisado, al tiempo que ha resaltado: "A mí me intentaron dejar al margen, conmigo no contaban".