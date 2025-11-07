Preguntan a Emilia Mernes por el álbum de Rosalía y a ella la define con una palabra cristalina

Rosalía se ha llevado todos los focos durante la alfombra roja de LOS40 Music Awards Santander 2025, pero las declaraciones de la cantante argentina Emilia Mernes tras ser preguntada por el nuevo álbum de la cantante española, Lux, no van a pasar desapercibidas, porque sobre todo la ha definido con una palabra.

De hecho, Emilia tiene hasta cinco nominaciones para los premios de este viernes: Mejor Canción Urbana, Mejor Artista Grupo Latino, Mejor Artista en Directo, Mejor Álbum y Mejor Colaboración Latina.

De hecho, cuando ha sido entrevistada por la presentadora de LOS40, Cris Regatero, le ha recordado que Rosalía es una de las figuras que confesó que una de las actuaciones que más ha estado esperando ha sido precisamente la de Emilia. "Nos ha dicho que quiere verte a ti, en la era de Luz, que le tiene obsesionada", le ha revelado Regatero.

"Cuando me desperté y vi eso dije, ya está, puede terminar mi carrera aquí", ha reaccionado Emilia al principio. Preguntaba sobre qué le ha parecido el nuevo álbum de Rosalía y si lo había escuchado, ella ha sido contundente: "¡Sí, obvio!".

"Es que... No tengo palabras, ella es ARTE en todos los sentidos, ella es DISRUPTIVA siempre, ella es música, todo lo que está bien, siempre trae algo nuevo, nunca vas a escuchar algo convencional de su parte", ha pronunciado. La propia Cris Regatero ha estado muy de acuerdo en la palabra "disruptiva" para definir a Rosalía.

La actuación de Emilia en LOS40 Music Awards

Emilia es una de las artistas que va a cantar durante la gala de LOS40 Music Awards. Cris Regatero le ha pedido que le haga un pequeño espóiler de lo que van a ver cuando se suba al escenario, pero la cantante, discreta, ha dejado caer que va a haber "mucho pasareleo".

"Estoy un poco nerviosa, contenta, pasan muchos sentimientos, siempre es un placer venir aquí a LOS40, que me reciben como en mi casa", ha afirmado.