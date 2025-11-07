Se ve claramente lo que le dan en la mano a Rosalía durante la alfombra roja de LOS40 Music Awards Santander 2025

La alfombra roja de LOS40 Music Awards Santander 2025, que se está celebrando en Valencia este viernes, tiene como una de las protagonistas a Rosalía, que se ha llevado todos los focos después de estrenar recientemente su nuevo disco, Lux. Ha sido la figura y cantante más aclamada del photocall y durante unos minutos se ha parado frente a los micrófonos de los medios de comunicación, entre los que se encuentra El HuffPost.

Ha llamado mucho la atención lo que han dado en la mano justo al final de sus declaraciones, en las que expresaba sus impresiones al recibimiento de su nuevo disco. "Es un honor estrenarlo aquí, muy contenta, me ha sorprendido mucho que la gente tenía muchas ganas, me ha hecho mucha ilusión que la gente lo haya recibido con tantas ganas", ha pronunciado la cantante.

"Con muchas ganas, muy contenta, muy feliz, muy agradecida y feliz de poder cantar hoy aquí", ha repetido de nuevo. Ha sido justo cuando, al marcharse y seguir el recorrido de la alfombra, se ha visto claramente lo que le han entregado en la mano y su posterior reacción.

"Toma, te damos esto", decía uno de los integrantes de los medios de comunicación. Era, nada más y nada menos, que una estampita de la vaquilla de Grand Prix. Muchos recordarán la campaña de acoso polémica contra la humorista Lalachus, la noche que presentó las campanadas junto al presentador de La Revuelta, David Broncano.

Rosalía será una de las artistas que cantará durante la gala de LOS40 Music Awards Santander. Más tarde ha aparecido junto a la presentadora Cristina Regatero: "Estoy contenta de estar de vuelta, de sacar el disco, de volver al escenario".

Sobre qué tiene preparado, ha avisado de que "no quiero hacer mucho espóiler, pero habrá varias personas en el escenario, será una de las canciones del primer movimiento del disco".

"Como he estado tan ocupada preparando todos los detalles para que todo estuviera tan buen cuidado a la hora de compartirlo, no he podido ver más que los vídeos de la gente tocando la canción. No me he enterado mucho, estoy poniéndome al día con cómo lo están recibiendo, veo que desde el amor y el cariño y lo agradezco mucho", ha concluido.