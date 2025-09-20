Preguntan al escritor francés Michel Houellebecq por todo el lío con María Pombo y el debate sobre no leer: sorprende su respuesta

El polémico escritor francés Michel Houellebecq se ha pronunciado al respecto de unas declaraciones hechas hace unas semanas por María Pombo, una de las influencers más famosas de España, sobre leer. No la conocía, pero se lo han hecho saber durante una entrevista con el diario ABC, de la mano del periodista Bruno Pardo.

Pombo dijo con sinceridad que "hay que empezar a superar que hay gente a la que no le gusta leer, y encima no sois mejores porque os guste leer". A raíz de ello surgió un debate muy intenso en redes sociales, al que se sumaron también numerosos escritores españoles, sobre si leer nos hace "mejores personas".

Pero Houllebecq ha sido muy claro: "La literatura no está para eso". Preguntado que entonces, para qué está, ha respondido sencillamente que la literatura es, sobre todo, "una distracción".

"Hay mucha gente que lee todavía y es porque tiene algo único. Lo más sencillo es comparar la novela con el cine, porque se parecen, pero no es lo mismo", ha comparado. Para el novelista, cuando el escritor describe a un personaje en sus libros, es el lector quien hace "la mitad del trabajo, por eso el gran problema de adaptar las novelas al cine es el casting".

"La literatura es un arte raro, porque el lector hace la mitad del trabajo, no se parece a nada más, pero no creo que haga de nosotros mejores personas, no está para eso", ha añadido. Sin embargo, sí que hecho un matiz y se ha preguntado si se puede decir "que nos hace reflexionar", aunque luego puntualiza de nuevo que "depende del libro".

"Hay libros que nos ponen a pensar, otros que son invitaciones a la imaginación, pero si no te gusta leer, ¿para qué leer? No merece la pena... Si uno no quiere leer, no hay que leer", ha concluido en la citada entrevista.

Aun así, sí que ha admitido que la literatura, a diferencia de otros entretenimientos, "exige más del lector". "Lo voy a decir de manera un poco extrema: en el fondo, no hay una gran diferencia entre leer y escribir. Cuando uno lee, ya está escribiendo el libro en su cabeza, no conozco ningún escritor que no lea mucho", ha rematado.