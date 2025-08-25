Preguntan a Ester Expósito si le molestaría que la llamasen 'woke': su respuesta, para tomar nota

Ester Expósito ha concedido una entrevista a SModa y ha hablado de su vida, de su entorno, de su relación con el lujo, de su trabajo y hasta de su labor como embajadora de ACNUR y de su apoyo a los refugiados.

En este contexto, la periodista Raquel Peláez le ha preguntado "si le molestaría que la llamasen woke". Una palabra que se ha puesto de moda entre la derecha y la ultraderecha mundial para definir a las personas que tienen conciencia social.

Esta palabra se ha convertido en un insulto para muchos. Tal y como recoge el diccionario Oxford: "Esta palabra a menudo se usa con desaprobación por parte de personas que piensan que otras personas se molestan con demasiada facilidad por estos temas, o hablan demasiado sobre ellos de una manera que no cambia nada".

Ante esto, Ester Expósito ha afirmado: "Es que el simple hecho de utilizar esa palabra como si fuese algo malo... estar despierto y que te importen las cosas. Me preocuparía lo contrario".

Durante la entrevista ha afirmado también que tiene "mucha suerte" y ha reconocido que en casi todos sus proyectos ha cobrado más que el actor masculino: "Antes era imposible que una mujer cobrase más que su partenaire masculino en un proyecto".

"Lo digo desde un lugar de orgullo feminista: en casi todos mis proyectos he cobrado más que los hombres, lo que significa que las cosas van cambiando y hay que estar orgullosa. Y quiero matizar también que en casi todos mis proyectos he sido protagonista, en vez de ser el satélite del personaje masculino, que es lo que pasa casi siempre en el cine y en las historias", ha señalado.