Évole ve este tuit de Alfonso Reyes y le deja la réplica del fin de semana: hasta Xabier Fortes ha reaccionado

El periodista Jordi Évole ha dejado una de las réplicas más difundidas del fin de semana tras ver uno de los últimos tuits que el exjugador de baloncesto Alfonso Reyes ha publicado en las últimas horas.

En concreto, un mensaje que ha compartido en el que, pese a no nombrar a Évole ni al ex fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha mostrado su enfado porque aparezca en el último episodio de la temporada de Lo de Évole.

"Me suliveyan los bufones de risa floja, lacayos del poder, fracasados en taquilla, que hacen el caldo gordo en sus programas a criminales y condenados y sólo se acuerdan de las penalidades cuando gobiernan los otros", aseguró.

Horas después, Évole no ha dudado en citar su tuit y darle una respuesta que no deja de compartirse en la red social de Elon Musk. "Todo bien, Alfonso. Solo una cosa: lo de la risa floja es una enfermedad. Se llama cataplejia, relacionada con la narcolepsia", ha expuesto.

"No es por hacerme la víctima. Bastante me jode a mi tenerla. Ah, y la próxima vez me nombras. No seas tan cobarde, que mides un metro más que yo", ha contestado, en un mensaje que suma más de 7.000 me gusta en algo más de 24 horas.

Alfonso Reyes también ha respondido a Évole y ha tratado de justificar sus palabras sobre la "risa floja". "Si te has dado por aludido es que no voy tan desencaminado con la definición", ha añadido.

"Se puede tener cataplejia y risa floja, no son excluyentes. Incluso se puede tener risa floja sin más. Cobarde no he sido nunca, no voy a empezar a serlo ahora. Y por favor, la coma del vocativo", ha incidido.

Entre mensaje y mensaje, ha sorprendido la reacción del periodista de RTVE y La noche en 24 Horas, Xabier Fortes. Desde su perfil en la red social X, no ha dudado en mostrar su apoyo a Évole tras la que se había montado. "Muy bien dicho, Jordi", ha resumido, junto a tres emoticonos de aplausos.

"No se lo pierda, presidenta, Isabel Díaz Ayuso"

Évole ha explicado esta misma semana que Álvaro García Ortiz será el último invitado en Lo de Évole de esta temporada, este mismo domingo, y no ha dudado en invitarle a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a que lo vea.

"Pues era esto…. El domingo. Para celebrar, con un día de retraso, el Día de la Comunidad de Madrid. No se lo pierda, presidenta, Isabel Díaz Ayuso. Y si quiere contestar lo que diga el ex Fiscal, sabe que tiene las puertas de nuestro programa abiertas", aseguró.