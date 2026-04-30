Jordi Évole pide a Ayuso que no se pierda su entrevista al exfiscal general del Estado: "Si quiere contestarle..."

Jordi Évole ha vuelto a dirigirse directamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid con motivo de su próxima entrevista en laSexta. El periodista catalán charlará con el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, condenado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos.

En el avance del programa, que se podrá ver este domingo, Álvaro García Ortiz se pregunta "quién ha ganado en este proceso", y acaba concluyendo que "hemos perdido todos". Una opinión que no comparte Jordi Évole, quien cree que Ayuso "no ha perdido".

"Pues era esto… El domingo. Para celebrar, con un día de retraso, el Día de la Comunidad de Madrid. No se lo pierda, presidenta, Isabel Díaz Ayuso", ha dicho el presentador de laSexta en X, mencionando la cuenta de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

"Y si quiere contestar lo que diga el ex fiscal, sabe que tiene las puertas de nuestro programa abiertas", ha añadido Jordi Évole, que de esta forma ha vuelto a invitar a su programa a la líder madrileña.

"Me sentí maltratado"

"Tenía el convencimiento de que iba a ser absuelto", asegura García Ortiz en Lo de Évole, donde deja muy claro que no necesita "señalar a un culpable para decir que soy inocente".

"Ha acabado condenado el perseguidor de los delitos", apunta el exfiscal general del Estado, que recuerda que nunca un cargo tan alto del poder judicial había sido imputado y mucho menos condenado.

"Me parecía muy duro. Me señaló, dijo mi nombre, me sentí maltratado", recuerda García Ortiz en referencia a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, pieza clave en su condena.

Preguntado por si sabe quién filtró los correos electrónicos privados relacionados con la investigación por fraude fiscal contra Alberto González Amador, el exfiscal general del Estado asegura que tiene "sospechas" de quien lo hizo.