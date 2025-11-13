Preguntan a Guillermo del Toro por la IA y su respuesta seguro que no la da ChatGPT

El oscarizado Guillermo del Toro lleva meses diciendo lo mismo, pero desde que presentó en el último Festival de Venecia su versión de Frankestein, con Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth de protagonistas, el director mexicano ha ido añadiéndole capas de mala leche a la respuesta de una pregunta que le ha hecho en cada parada de la gira de presentación de la película de Netflix.

La última, en la presentación del largometraje en México y entre los gritos de "¡Guillermo guapo!" de sus seguidores. Fue allí cuando un reportero, micrófono en mano, le lanza una pregunta que le ha perseguido en todos los photocall a los que ha tenido qeu acudir para presentar el largometraje: "Guillermo, ¿qué opinas de la IA?”, le plantea el periodista.

Apenas dos segundos después, Guillermo del Toro levanta la mirada del autógrafo que le acaba de firmar a alguien y responde con la naturalidad de quien no necesita dar rodeos para contestar una pregunta: "¡A la chingada!", una expresión coloquial mexicana que se puede traducir a algo así como "que la manden al carajo” o "a la mierda". Un pensamiento que Del Toro quiso rematar con otr¿quién chingados va a comprar las cosaa reflexión: "Además,s que haga la IA? Yo no”, dijo el presidente republicano.

Las palabras de Guillermo del Toro encajan con el discurso que el mexicano lleva hilando desde el estreno mundial de la película. En Venecia, cuando la presentó en septiembre, ya marcó territorio. Allí recordó su obsesión infantil con Frankenstein, ese libro que leyó con once años y que, según él, se hace la pregunta que importa: ¿qué nos hace humanos? Su respuesta fue tan afilada como memorable: “Para mí, la IA no me asusta, me asusta la estupidez humana, que es mucho más abundante”, reflexionó en una rueda de prensa defendió la imperfección como un derecho: “La característica multicromática del ser humano es poder ser negro, blanco, gris y todos los tonos intermedios… el derecho a permanecer imperfectos. Nuestra tarea más urgente es reivindicar lo humano”, remató.

Un mes más tarde, en el Festival Lumière de Lyon, encendió la mecha de nuevo. Ante una sala abarrotada, criticó ese discurso que reduce el arte a un botón: “Vivimos tiempos en los que se nos dice que el arte no es importante y que podemos hacer arte con una kdkddd dsdds sdd app. El público aplaudió, y Del Toro subió la apuesta: “Cuando nos roban el arte y la emoción, nos llevan a la estética del fascismo”.

Luego explicó que Frankenstein se sostiene sobre decorados reales y sobre el trabajo manual de decenas de personas antes de soltar otra sentencia que también viajó como la pólvora: “Y que la IA se puede ir a tomar por culo”.