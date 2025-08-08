Preguntan a Jordi Cruz si él va a sitios de comida rápida, acaba hablando así de McDonald's y trae cola

El cocinero Jordi Cruz está dando mucho de qué hablar con la respuesta que ha dado cuando, durante una entrevista, le han preguntado si en vacaciones suele ir a comer a restaurantes de "comida rápida".

"Sí, claro", ha respondido él en una entrevista en Rac1, donde le han insistido: "Una hamburguesa guarra, eh". "Guarra le dices tú", ha dejado claro el chef. "Escucha, ¿cuál es el mejor restaurante del mundo? El McDonald's", ha sentenciado.

"¿Qué es un restaurante? Un restaurante es un lugar donde comer, que lo tienen que hacer muy regular todo siempre, siempre tienen que dar lo mismo y tienen que hacer dinero", ha reflexionado.

Dicho eso, ha recordado que "el que más restaurantes tiene abiertos, el que más gestión tiene de seguridad, de regularización, lo más regulados del mundo, y los que están por todas partes son estos señores".

"¿Que la comida pues es dietéticamente.... que no lo comas cada día? Sí. ¿Que puede no ser la mejor del mundo? Puede. ¿Que está bueno? Sí, está bueno", ha afirmado antes de subrayar que ellos saben que la hamburguesa tiene que ser "fina, fina" y "achicharrada" para que "sanitariamente sea imposible que te de una intoxicación o una cosa de estas".

"Tú vas a cualquier país del mundo y esa hamburguesa es la misma. Por tanto, no es mi restaurante preferido, no es el que recomendaría", ha afirmado antes de reconocer que de vez en cuando va, sobre todo, porque a su mujer le encanta.