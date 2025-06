Preguntan a José Sacristán si hemos superado la España de "charanga y pandereta" y lo que dice es para ponerlo en institutos 

El actor José Sacristán ha dado una demoledora respuesta cuando un periodista le ha preguntado si, en su opinión, "hemos superado esa España de charanga y pandereta".

En una entrevista en La Razón, Juan Beltrán le ha planteado esa cuestión y Sacristán ha sido contundente: "Lamentablemente, no del todo, lo estoy viendo en manifestaciones y pronunciamientos que vienen dándose por personas elegidas por la voluntad popular".

"Me refiero a la extrema derecha que el otro día se manifestaba contra del Gobierno, que a mí me parece perfecto porque yo soy el primero en protestar contra él, pero volver a escuchar el 'Cara al sol'... eso tiene lo suyo, sobre todo para los que tenemos la edad y hemos pasado lo que hemos pasado", subraya.

"Que cualquier reclamación no sea volver a aquello, por favor, a la 'España con sucios oropeles de Carnaval vestida aún la tenemos: pobre, escuálida y beoda', que decía Antonio Machado", insiste.

Sacristán se pronunció hace pocos días sobre los audios que se han conocido de Santos Cerdán, Koldo García y José Luis Ábalos, algo que calificó como "vergonzoso, terrible y lamentable".

Se trata de "un punto y aparte" para el PSOE, según Sacristán, que espera que se tome una solución "terminante".

"Me parece sencillamente lamentable. Es un punto y aparte en la historia del PSOE. Que no se anden con paños calientes, esto no se soluciona ni muchísimo menos pidiendo perdón y haciendo estas propuestas de una inmediatez insuficiente a todas luces", afirmó.