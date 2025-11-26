Preguntan a Miguel Torres por el político con el que se iría de cañas: su respuesta y su última frase no pueden ser más tajantes

El exfutbolista del Real Madrid o Getafe entre otros equipos y exconcursante de la última edición del programa MasterChef Celebrity, Miguel Torres, ha concedido una entrevista al diario El Mundo para repasar cómo ha sido su paso por el talent culinario que se ha terminado llevando la periodista Mariló Montero.

Durante la conversación le han preguntado directamente con qué político se ha ido de cañas. Él, en su respuesta, ha sido muy sincero y ha mostrado su malestar con el actual estado de la política española al responder con un tajante "ninguno".

"Con ninguno. Estoy bastante defraudado con la clase política que tenemos hoy en día, porque creo que son personas y ciudadanos, igual que nosotros, no son seres especiales", ha comenzado diciendo.

Torres ha añadido que "los votantes les damos una potestad para que nos ayuden a poder llevar una sociedad mejor y desde hace mucho tiempo no nos están ayudando".

Además, también ha asegurado que tiene "una vida muy completa" al ser preguntado por si su día a día es solo glamour o si, por el contrario, también conoce los problemas reales de los ciudadanos de a pie.

"Me puedo permitir muchos lujos que mucha gente no se puede permitir. Soy muy consciente de ello, pero también soy una persona humilde que sé de dónde viene. Sé lo que me ha costado llegar hasta donde estoy y disfruto mucho de cosas a las que tiene acceso todo el mundo", ha afirmado.

"Llevo y recojo a mi hijo del colegio todos los días en bicicleta. Me gusta la naturaleza, pasear y relacionarme con todo tipo de personas. Hay cosas que no cuestan dinero y que sirven para llevar una vida mejor", ha rematado el exlateral.

Así define a Mariló Montero

Torres, al ser cuestionado por el mayor estratega del concurso de TVE, no ha dudado en reconocer que ha sido Mariló Montero: "Para mí ha sido la más estratega, sin ninguna duda, porque conoce muy bien la televisión".

"Ha sabido aparecer y aportar ese punto comunicativo y luego, para el poco conocimiento que tenía en la cocina, ha trabajado muchísimo para poder ganar. No veo lo de estratega como un calificativo negativo sino al contrario", se ha justificado.

En otras respuestas también la ha definido como una persona con "una personalidad muy potente que, aunque no fuera la capitana, era la que dominaba el equipo".