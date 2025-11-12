Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Preguntan a un padre de familia por el anteproyecto de ley sobre los profesores y deja una pertinente cuestión en el aire
Va a dar que pensar.

Un padre de familia habla sobre el anteproyecto de ley del Gobierno para la reducción de jornada lectiva y el ratio de los alumnos.
El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros este pasado martes 11 de noviembre un anteproyecto de ley con el objetivo de reducir el ratio de alumnos por clase y bajar el horario lectivo de los profesores. 

Según la propuesta del Ministerio de Educación, encabezada por la ministra Pilar Alegría, el número de alumnos en las clases de primaria bajaría de 25 a 22 a partir del curso 2027/2028, mientras que en las de secundaria de 30 a 25 a partir de curso 2028/2029. Además, cualquier persona con necesidades especiales computará como dos alumnos para compensarse la elección del profesorado.

Por otro lado, con motivo de reducir la carga docente, los maestros de primaria tendrían un horario lectivo de 23 horas semanales, mientras que los de secundaria, 18 horas semanales.

En el HuffPost hemos salido a la calle para conocer la opinión de padres que llevan a sus hijos en el colegio  sobre si ven positivo o un error este nuevo anteproyecto de ley. Un padre de familia ha dejado una pertinente cuestión en el aire que va a plantear un buen debate.

"Si queremos conciliación, al final, si reducen las horas lectivas, ¿dónde van a estar los niños? ¿En qué tipo de actividades?", ha expresado el padre.

La ministra ha señalado que, como ya dijeron antaño, "esta sería la legislatura del profesorado" y los describe como las personas en las que está "el futuro de nuestro país". "Si queremos cuidar a los que nos enseñan, tenemos que estar al lado de los docentes de nuestro país", ha rezado. El siguiente paso será el diálogo con las comunidades autónomas y los sindicatos y, además, la intención de la ministra es que para el próximo mes de enero poder trasladar la norma como proyecto de ley al Congreso de los Diputados.

