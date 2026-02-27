Preguntan a Susan Sarandon su opinión sobre Pedro Sánchez: a la derecha no le gustará ni lo más mínimo

La actriz estadounidense Susan Sarandon está en Barcelona para recibir el Goya Internacional 2026. En la rueda de prensa previa a la gala ha cargado contra la política antimigratoria del presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, mientras ha alabado la postura de España con respecto a Palestina.

Al hilo de esto último, a Susan Sarandon le han preguntado por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, y su opinión no ha podido ser más clara. "Guapo, alto... Bueno no sé mucho de él, excepto que está en el lado correcto de la historia", ha dicho la actriz sobre Pedro Sánchez.

Unas palabras con las que ha elogiado la labor del líder del Ejecutivo como cabeza visible de nuestro país, que en los principales conflictos mundiales ha puesto pie en pared para defender los intereses de España y de la democracia.

Entre lágrimas

El elogio hacia el presidente del Gobierno se produjo después de que Sarandon se emocionara al referirse al papel de España y de su Ejecutivo en el apoyo al pueblo palestino, junto con la implicación de destacadas figuras culturales como Javier Bardem.

"Vengo de un país donde existen censura y represión; por eso, ver la postura que mantiene España resulta muy significativo para la población estadounidense. Hace que no te sientas tan solo", afirmó entre lágrimas.

La actriz también señaló que las decisiones adoptadas por España le generan "esperanza" y expresó su agradecimiento al pueblo español por la "claridad moral" demostrada al defender el reconocimiento del Estado palestino y el fin de la violencia ejercida por Israel.

En esta línea, Susan Sarandon ha remarcado que, a diferencia de su país, en España es posible alzar la voz ante los problemas internacionales, como hacen también actores como Javier Bardem.

"El silencio es muy peligroso, deberíamos poder decir lo que pensamos sin que nos amenacen con no volver a trabajar jamás", ha sentenciado en la rueda de prensa previa a los Goya.