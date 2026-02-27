Gabriel Rufián confiesa a qué se dedicaría si no fuera político: "Tengo paciencia y se me da bien"

Gabriel Rufián es uno de los políticos con mayor proyección de la política española. En las últimas semanas ha protagonizado un encuentro para intentar concentrar los votos a la izquierda del PSOE y frenar así a la ultraderecha.

Una iniciativa que le ha puesto aún más en el foco mediático. Sin embargo, para Gabriel Rufián hay vida más allá de la política. El portavoz de ERC ha hablado con El Intermedio, donde le han preguntado a qué se dedicaría si no fuera diputado en el Congreso.

"El 60% de los españoles se está planteando cambiar de trabajo. ¿Está usted dentro de ese 60%?", le ha preguntado Thais Villas. Rufián no ha tenido dudas y ha respondido afirmativamente: "Sí, cada día".

"Cada vez me compensa menos", ha confesado el catalán, que ha asegurado que "te rompes la cara por cosas en las que crees y luego te meten en un saco a veces que es injusto".

"Me encantaría dedicarme a arreglar cosas"

Una vez aclarado este punto, Rufián ha dicho que, en caso de no ser político, se dedicaría al bricolaje. "Me gustaría dedicarme a arreglar cosas con las manos, hacer muebles...", ha asegurado a las puertas del Congreso.

"O sea, montarse una empresa para ir a arreglar cosas a las casas de los demás", ha comentado Thais Villas, intentando concretar la profesión a la que se refería Rufián. "Me encantaría eso, eh. Porque además me gusta, se me da bien, tengo paciencia... lo que no soy es muy rápido", ha dicho Rufián mientras se reía.

No obstante, el portavoz de ERC ha hecho un matiz muy importante. "Lo que no soy es muy rápido, eh. Entre que miro el video de YouTube, tutorial, cómo se pone el enchufe", ha bromeado Rufián ante las risas de la colaboradora de El Intermedio.

"Si va por horas, igual tendríamos que, no sé...", ha seguido la broma Thais Villas, a la que Rufián ha asegurado que ha hecho "muchas cosas". "Lijo, pulo, barnizo...", ha apuntado el político catalán.