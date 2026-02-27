El historiador Nigel Townson cuenta el origen real de una de las expresiones más populares durante el franquismo: 'Spain is different'

España es un país muy particular según qué cosas se miren. En algún momento, todos hemos escuchado la expresión 'Spain is different', que hace alusión a las particularidades de un país que, durante buena parte de su historia reciente vivió bajo una dictadura.

El historiador inglés Nigel Townson, no obstante, no comparte esta tesis. Al menos, no en su totalidad. El hispanista es autor del libro Spain is not different, donde asegura que lo que sucedió en España desde 1898 hasta hoy no es muy distinto de lo que sucedió en el resto de Europa.

Nigel Townson pasó este jueves por La noche en 24 Horas, el programa de TVE conducido por Xabier Fortes. Allí ha hablado sobre su libro y ha aprovechado para desvelar el origen de la emblemática frase 'Spain is different'

"Ese eslogan sale en los años 40. De hecho, irónicamente, imita un eslogan de los años 20 en la Unión Soviética, donde había una campaña turística que decía 'Rusia es diferente'. Entonces, estaba imitando la campaña rusa", contó el historiador hispanista.

Concretamente, la expresión surgió en los años sesenta, y fue popularizada por el Ministerio de Información y Turismo bajo la dirección de Manuel Fraga, aunque también se le atribuye a Luis Bolín.

Fue un eslogan de campaña publicitaria para atraer turistas europeos, explotando tópicos como el flamenco, los toros, el sol y la playa, proyectando una imagen exótica, alegre y asequible del país

Desmontando mitos

Nigel Townson también desmonta algunos mitos sobre España en La noche en 24 Horas. "Muchas veces se dice que el caciquismo es algo muy español, muy peculiar", introdujo después de contar de dónde viene el 'Spain is different'.

"Pues no. Hay una forma de caciquismo en muchos otros países europeos. Incluso en Estados Unidos, que es el primer país no europeo con partidos de mesas. Entonces, hay algo muy parecido al caciquismo en Portugal, en Italia, en Grecia, en otros países europeos", afirmó el historiador inglés.

En clave de actualidad, Nigel Townson se refirió a la Transición Española tras la desclasificación de los archivos secretos del 23-F. "Tengo una imagen muy positiva. Me pareció muy complicada. Creo que hubiera sido imposible sin la colaboración clave de Adolfo Suárez y del rey Juan Carlos", aseguró sobre este acontecimiento histórico.