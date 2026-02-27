Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El historiador Nigel Townson cuenta el origen real de una de las expresiones más populares durante el franquismo: 'Spain is different'
Virales
Virales

El historiador Nigel Townson cuenta el origen real de una de las expresiones más populares durante el franquismo: 'Spain is different'

Desmonta algunos mitos sobre España.

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
Mother with daughter on a beach, Benidorm, Spain, 1969 (Photo by Gianni Ferrari/Cover/Getty Images)
Una madre con su hijo en la playa, Benidorm, España, 1969. (Foto de Gianni Ferrari/Cover/Getty Images)Getty Images

España es un país muy particular según qué cosas se miren. En algún momento, todos hemos escuchado la expresión 'Spain is different', que hace alusión a las particularidades de un país que, durante buena parte de su historia reciente vivió bajo una dictadura.

El historiador inglés Nigel Townson, no obstante, no comparte esta tesis. Al menos, no en su totalidad. El hispanista es autor del libro Spain is not different, donde asegura que lo que sucedió en España desde 1898 hasta hoy no es muy distinto de lo que sucedió en el resto de Europa.

Nigel Townson pasó este jueves por La noche en 24 Horas, el programa de TVE conducido por Xabier Fortes. Allí ha hablado sobre su libro y ha aprovechado para desvelar el origen de la emblemática frase 'Spain is different'

"Ese eslogan sale en los años 40. De hecho, irónicamente, imita un eslogan de los años 20 en la Unión Soviética, donde había una campaña turística que decía 'Rusia es diferente'. Entonces, estaba imitando la campaña rusa", contó el historiador hispanista.

Concretamente, la expresión surgió en los años sesenta, y fue popularizada por el Ministerio de Información y Turismo bajo la dirección de Manuel Fraga, aunque también se le atribuye a Luis Bolín.

Fue un eslogan de campaña publicitaria para atraer turistas europeos, explotando tópicos como el flamenco, los toros, el sol y la playa, proyectando una imagen exótica, alegre y asequible del país

Desmontando mitos

Nigel Townson también desmonta algunos mitos sobre España en La noche en 24 Horas. "Muchas veces se dice que el caciquismo es algo muy español, muy peculiar", introdujo después de contar de dónde viene el 'Spain is different'.

"Pues no. Hay una forma de caciquismo en muchos otros países europeos. Incluso en Estados Unidos, que es el primer país no europeo con partidos de mesas. Entonces, hay algo muy parecido al caciquismo en Portugal, en Italia, en Grecia, en otros países europeos", afirmó el historiador inglés.

En clave de actualidad, Nigel Townson se refirió a la Transición Española tras la desclasificación de los archivos secretos del 23-F. "Tengo una imagen muy positiva. Me pareció muy complicada. Creo que hubiera sido imposible sin la colaboración clave de Adolfo Suárez y del rey Juan Carlos", aseguró sobre este acontecimiento histórico. 

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de Virales en El HuffPost España, donde escribo todo lo que sea susceptible de interés y genere conversación en la calle.

  

Sobre qué temas escribo

Me interesan la televisión, la radio y el mundo de la cultura, especialmente todo lo relacionado con la literatura y el cine. Escribo sobre todo lo que se mueve en redes, siempre con la oreja puesta en la conversación social.

 

Mi trayectoria

Nací en Alcalá de Henares (Madrid) en 1997. Soy muy curioso y me gusta estar enterado de todo lo que pasa en el mundo, por eso siempre intento estar pegado a la radio. Trabajé en PRNoticias durante seis años cubriendo la actualidad mediática, con especial atención a la televisión y otros medios de comunicación. Soy licenciado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid. Además, mi interés por la geopolítica me llevó a formarme como analista internacional por LISA Institute.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Más de Virales