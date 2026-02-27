El gerente del CNIO dimite tras las acusaciones de presunto acoso a su exsecretaria general

Imagen de archivo de una bata con el logo del CNIO.

El Patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) ha anunciado este viernes que el gerente, José Manuel Bernabé, ha presentado su renuncia, tras las acusaciones de presunto acoso a la exsecretaria general, Laura Muñoz.

"Reunido el patronato en su sesión extraordinaria del 27 de febrero de 2026 ha quedado informado de la renuncia del gerente del CNIO, así como de un escrito firmado por 27 jefes de grupos de investigación del centro relativo a la gestión del mismo", ha detallado en un comunicado.

Así, ha señalado que se celebrará una nueva reunión "a la mayor brevedad posible" para analizar la situación actual y el futuro del centro.