Preguntan a un sommelier cuál cree que es la mejor cerveza y su respuesta deja a muchos descolocados
Preguntan a un sommelier cuál cree que es la mejor cerveza y su respuesta deja a muchos descolocados

Dice que la mejor bebida "solo tiene que cumplir una cosa".

La sección de cerveza, en un supermercado de Palma de Mallorca.

Hay una discusión de barra de bar clásica como pocas. Se trata de la que provoca la pregunta: ¿cuál es la mejor cerveza? Cada uno tiene ahí su candidata y pocos admiten discusiones.

Obviamente, la cuestión depende de gustos. Pero, por ejemplo: ¿qué responde una Inteligencia Artificial si se le pregunta cuál es la mejor cerveza de España?

Hemos hecho la prueba con ChatGPT, que deja claro que "no existe una única 'mejor cerveza de España' universal y objetiva, ya que depende mucho del gusto personal, el estilo de cerveza y lo que busques".

La IA señala a Estrella Galicia

Dicho eso, destaca algunas "según encuestas de consumidores, rankings de marcas y premios". Su resumen es que "si hablamos de marcas ampliamente reconocidas en España por calidad y popularidad, Estrella Galicia suele aparecer en el primer puesto seguido por Mahou, Alhambra y Estrella Damm según encuestas recientes".

El usuario de TikTok @cervecero_miguel, que es sommelier de cerveza, ha dado su respuesta de una forma que ha pillado a muchos con el pie cambiado.

El problema que ve el experto 

"Muchos me hacéis esta pregunta y aquí veo un problema muy común: lo que queréis en realidad es que os confirme que lo que estáis bebiendo es la correcto. Con la cerveza hay varios problemas: la gente no sabe cómo se evalúa, no tienen referencias y no sabe en qué fijarse", explica.

"Pero el problema no está en la cerveza, está en la falta de conocimiento. Por eso siempre se comparan cervezas como si compitieran entre sí, se buscan rankings o se necesita algún premio", prosigue.

Una cerveza "solo tiene que cumplir una cosa"

El experto subraya que "una cerveza no tiene que ser mejor que otra, solo tiene que cumplir una cosa: que a ti te guste lo que estás bebiendo": "Si disfrutas de ese sabor, de esas características y de ese momento, no te hacen falta ni medallas ni alguien que te diga si está buena o no". 

"En realidad la gente muchas veces no busca la mejor cerveza, busca alguien que le diga que su cerveza ha ganado el partido porque todavía no sabe cómo jugar al suyo propio", zanja. 

