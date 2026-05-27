Esta es la diferencia entre requerimiento de información y registro: ¿qué está haciendo la UCO en Ferraz?

La UCO se ha personado esta mañana en la sede central del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, para requerir información del 'caso Leire'.

Fuentes próximas a la investigación apuntan a una posible trama de financiación ilegal. El objetivo sería conseguir información relacionada con pagos a la exmilitante del PSOE Leire Díez. Los agentes de la UCO también se encuentran en el despacho en Madrid del exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías.

Las primeras reacciones no se han hecho esperar. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se ha pronunciado en los pasillos del Congreso: "Estamos en una situación agónica, estamos poniendo en cuestión la decencia no solo del Gobierno o del PSOE, sino que estamos empezando ya a tener riesgo de contagio", ha declarado. También ha pedido que Sánchez adelante elecciones.

Por parte del Gobierno, el primero en reaccionar ha sido el ministro de Transportes, Óscar Puente. A través de la red social X ha advertido que los medios "visten como registro lo que es un simple requerimiento de información".

Esto ha hecho que muchos se pregunten cuál es la diferencia entre un registro y un requerimiento de información. Al tener el caso de Zapatero tan reciente, en el que sí ha habido registros de la UDEF en el despacho del expresidente y en la empresa de sus hijas, es normal que surja algo de confusión.

Diferencias entre registro y requerimiento de información

No es la primera vez que la UCO hace un requerimiento de información en la sede de Ferraz. En junio de 2025 ya lo hizo para clonar el correo electrónico de Santos Cerdán. El PSOE declaró que mantendría "máxima colaboración con la justicia".

Ya entonces no se trataba de un registro, y en esta ocasión tampoco. Estas son las principales diferencias entre registro y requerimiento de información:

Registro: los agentes (en este caso de la UCO, pero pueden ser de otro cuerpo), se personan sin previo aviso en una oficina o domicilio para conseguir pruebas en una investigación. Registran las dependencias, los ordenadores y otros dispositivos, y recaban la documentación que consideren oportuna. Es necesario el auto de un juez o que se haya cometido un delito flagrante.

los agentes (en este caso de la UCO, pero pueden ser de otro cuerpo), se personan sin previo aviso en una oficina o domicilio para conseguir pruebas en una investigación. Registran las dependencias, los ordenadores y otros dispositivos, y recaban la documentación que consideren oportuna. Es necesario el auto de un juez o que se haya cometido un delito flagrante. Requerimiento de información: los agentes entran en una oficina o domicilio avisando previamente, con el fin de obtener información sin llevar a cabo un registro propiamente dicho. En este caso, el PSOE tendrá que facilitar a los agentes de la OCU la información que ellos requieran.

Aunque el objetivo en ambos casos es similar (obtener información de una presunta trama), el proceso es totalmente distinto.