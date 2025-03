Presume de lo que hace "tan españoles" a los españoles: "Es otro ritmo"

La creadora de contenido venezolana Adrianis Lugo (@adrianislu) vive en España desde hace un buen tiempo y tiene muy claro un hecho que hace a los españoles "tan españoles" y ha querido hablar de ellos para que aquellos que no lo sepan puedan comprenderlo antes de que tengan un choque cultural impactante.

"Hablar de España cuesta mucho, buscamos la manera de explicarla, pero hay tanta diversidad que para hablar de ella hay que vivirla y disfrutarla, cuando entras aquí te das cuenta de que la vida funciona a otro ritmo y, sin darte cuenta, ya estás entre ellos", ha explicado en el vídeo, que ha alcanzado casi 70.000 visualizaciones y casi 4.000 'me gusta' en menos de 24 horas (y subiendo).

Según ella, es algo que los hace únicos y es la forma de hablar. "Hablar no es discutir, o sí, pero no pasa nada, aquí nadie te va a decir 'Disculpa, no estoy de acuerdo', pero sí un 'qué dices, hombre', con gestos de emoción y argumentos", ha explicado.

Sin embargo, ha añadido que no es motivo de preocupación y pide no asustarse o preocuparse, porque no se trata de otra cosa que pasión, según ella. "Lo mejor es que cuando acaba todo ese rollo, todos siguen como amigos, como si nada", ha aclarado.

"A veces nos preguntamos: ¿pero qué pasa? ¿Me está gritando? ¿Me está insultando? En realidad es su forma de ser, no lo confundáis. Es fácil escuchar a un español decir que el país está fatal, que todo está hecho un desastre, pero ojo como alguien de fuera lo critique, ahí sí que no, España es como la familia: nos peleamos entre nosotros, pero si alguien nos toca sacamos las uñas y garras", ha relatado.