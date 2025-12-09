Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Prohíbe consumir algo ajeno "a la churrería o fortrán": merece un Sol Repsol cuando explica lo que quiere decir el cartel
Virales
Virales

Prohíbe consumir algo ajeno "a la churrería o fortrán": merece un Sol Repsol cuando explica lo que quiere decir el cartel

Una fantasía que ha tenido lugar en Benidorm.

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
Vídeo de @_irenedelrio_ con un cartel en una churrería de Benidorm
Vídeo de @_irenedelrio_ con un cartel en una churrería de Benidorm@_irenedelrio_

Los carteles en los bares y restaurantes son uno de los elementos más pertubadores en la hostelería: muchas veces para bien y otras para mal. En las últimas horas ha arrasado en TikTok un cartel que la influencer @_irenedelrio_ ha visto colocado en una churrería de Benidorm. 

En dicho cartel se puede leer en mayúsculas: "Está totalmente prohibido consumir ningún tipo de comida ajena a la churrería o fortrán". Haciendo un poco de investigación parece que lo que quiere decir es que no aceptan comida de otra foodtruck, como suele ser lógico. 

Esta creadora de contenido no ha podido con la duda y ha preguntado al hostelero directamente: "Tengo una duda que ayer me estuve tomando aquí unos churros y me abruma la duda, ¿qué es fortrán?". 

Y lo maravilloso es que en realidad quiere decir "foodtruck" y así lo ha explicado: "Es un vehículo preparado de comida. Foodtruck, de comida, 'tran' de transporte. Comida transportada". 

En los comentarios hay dudas: "¿Fue error de imprenta o de los del foodtruck?". Y la autora del vídeo responde: "Debería volver y preguntar…el casi que pronuncia medio bien pero luego me da la explicación de 'Trans', que es de transporte! es buenísimo el amigo churrero". 

Sólo en efectivo

Otra de las cosas que ha llamado la atención es que hay otro cartel donde dice que sólo se puede pagar en efectivo, algo que siempre crea recelo entre los consumidores que, en ocasiones, ven algo raro detrás. 

¿Qué dice la ley? Según informa la web especializada www.cashprotectworld.com, "el Real Decreto-Ley 19/2018 establece normativas claras respecto a transacciones en efectivo y determina que si el importe de la operación es menor a 30 euros, el comercio sí puede optar por exigir el pago en efectivo". 

Por lo que un bar o restaurante "está en su derecho a negarse a aceptar pago con tarjeta para cuentas de bajo importe". Eso sí, "en casos donde la cantidad supere los 30 euros, y el establecimiento disponga de opciones de pago electrónicas, están obligados a aceptar las preferencias del consumidor". 

Como siempre en este tipo de situaciones, el local está obligado a informar de manera clara a los clientes mediante la colocación de carteles o letreros bien visibles en el local, indicando sus políticas de pago.

"Estos carteles deberán estar ubicados en lugares estratégicos fáciles de ver para los clientes, como cerca de la caja registradora o en la entrada del establecimiento", reza la citada web. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 