Va a comer a un restaurante el 8 de diciembre y ve un cobro en su cuenta que puede cambiar la hostelería en España tal y como se conoce

La hostelería en España está con continuo cambio, sobre todo desde 2020. De hecho, cocineros de la talla de Jordi Cruz ——con cinco estrellas Michelin, distribuidas en dos de sus restaurantes: tres en el restaurante ABaC (Barcelona) y dos en el restaurante L'Angle (Barcelona) y jurado de MasterChef— ha hablado en alguna ocasión de estos cambios.

"En cinco años ha cambiado la forma de pensar de nuestro oficio totalmente, hemos pasado de ser espartanos, de meterle 14 horas, de verlo como algo bonito y sacrificado, a hacer solo ocho horas", dijo en un podcast. Y hasta Chicote le respondió.

La realidad de la hostelería es cambiante y eso afecta a los españoles de lleno. El sector hostelero es fundamental en la economía española ya que aporta alrededor del 6% al PIB nacional. Desde 2010 el número de bares en España está bajando —un 17% concretamente— aunque sigue siendo el país con bares del mundo seguido de Italia por lo que cada cambio puede tocar directamente al bolsillo.

Suplemento por festivo

En las últimas horas ha dado que hablar el cobro que han hecho en un restaurante y que ha publicado en X Jesús Soriano, conocido en redes como Soy Camarero, que ha planteado un debate al respecto.

En este local, al que han acudido este 8 de diciembre, han cobrado un suplemento de un euro por ser festivo, algo que nunca o casi nunca se había visto en España y que promete dar que hablar.

Hace unas semanas, el economista, profesor y habitual colaborador de televisión, Julen Bollain, autor del libro Renta Básica: Una herramienta de futuro, puso sobre la mesa dos claves para entender por qué la hostelería estaba en crisis y este tipo de cobros pueden afectar a esa realidad: "Han pasado de no encontrar camareros por los salarios de miseria a no tener turistas por los precios escandalosos. Han cavado su propia tumba".

Los clientes opinan: de "correcto" a "desfachatez"

Como siempre que sucede algo así, las redes se han llenado de mensajes a favor y en contra de la medidas, que aunque sea de un euro tiene un importante carácter simbólico porque lo de cobrar un suplemento por ser festivo no es habitual.

"Es un cachondeo y una desfachatez. ¿Qué será lo siguiente? 'Suplemento por ser un lunes por la tarde?' Si no quieres, no abras, pero no des mierdas de argumentos en la factura", dice uno.

Otro, por el contrario, añade: "Pues me parece correcto igual que pagas suplemento por que te sirvan en terraza. También suele suponer un gasto mayor en los empleados que has de repercutir".