Un propietario arrasa en redes al explicar la razón por la que alquila su piso por 500 euros

David Romero tiene un piso en alquiler en Vigo y ha arrasado en redes tras intervenir este sábado en el programa de La Sexta laSexta Xplica para contar el motivo por el que él solo pide 500 euros al mes a sus inquilinos por una casa con más de 80 metros cuadrados.

"Yo no quiero ganar dinero. Es conciencia social, simplemente. Es empatía con la gente. No quiero ganar dinero. No lo necesito", ha reconocido.

Romero ha detallado que los inquilinos llevan tres años alquilados y ha asegurado que "son buena gente, chavales de menos de 30 años". "Ella trabaja en una tienda, él en la construcción y son super majos. Yo encantado de la vida que formen su familia, su proyecto de vida", ha señalado.

"De hecho, ella es de Bilbao y se vino a vivir a Vigo, porque me dijo que era imposible emanciparse y gracias a mi alquiler puede ahorrar y llegar a final de mes", ha revelado, justo antes de que José Yélamo destacara que es "un buen ejemplo".

El protagonista ha compartido su intervención en su cuenta de Twitter y se ha convertido en todo un fenómeno viral en redes sociales, con más de 3.600 me gusta y decenas de comentarios de todo tipo: