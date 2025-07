Provoca cientos y cientos de reacciones tras relatar lo que ha vivido en Mercadona: dice que hace años eso no pasaba

El usuario de TikTok @soydavidcanada_ ha provocado miles y miles de reacciones al lanzar una reflexión al hilo de lo que le ha ocurrido cuando hacía la compra en un supermercado de Mercadona.

"Acabo de salir del Mercadona y es una locura. La gente lo maleducada que es, lo desconectada que está y lo bajo que vibra. Es brutal. De normal, por neuronas espejo que tenemos los humanos, cuando nosotros sonreímos a alguien es inercia, es como un reflejo, solemos devolver la sonrisa. Bien, la gente está tan desconectada que le sonríes y o no se da cuenta de que le has sonreído o va tan en su mundo que van tan amargados..", se lamenta.

"Van todos con un estrés y una ansiedad exagerados, van todos como compitiendo a ver quién llega antes a la caja, a ver quién se lleva el último paquete... y es como que e impacta mucho porque esto hace unos años no era así", afirma.

"Hace unos años ibas a comprar y había mucha más amabilidad, más paciencia, mucha más cortesía. Ahora vas a comprar y parece que todo el mundo que está ahí dentro del supermercado es el enemigo. De verdad, no cuesta nada sonreír a la gente, dejar pasar a otra persona, oye que es el último paquete y has llegado tú y yo a la vez, pues llévatelo tú si es que no pasa nada, mi vida no va a cambiar. Es ridículo", se queja.

Uno de los comentarios que más apoyos ha recibido es el que afirma: "Creo que después de la pandemia hubo un cambio".

Otros muchos dan la razón al usuario: "Vas a un centro comercial y empiezan los juegos del hambre", "Trabajo cara al público, TODA LA RAZÓN!! Ya no queda humanidad", "No solo en el supermercado, en todas partes, vecinos q ni saludan, quejándose de todo, les molesta todo... quedamos poca gente amable".