Provoca un encendido debate con una sola afirmación: "Me dijeron el sueldo real de alguien en Mercadona y sigo en shock"

Los sueldos de los trabajadores de la cadena de supermercados valenciana Mercadona llevan varios días en el centro del debate después de que la propia empresa respondiese a un cirujano que se hace llamar @replysl en redes sociales, que va por el cuarto año de residencia médica en Cirugía General.

El médico se dirigió directamente a la empresa para pedirle trabajo: "Hola, Mercadona, pregunta totalmente sería: soy R4 de Cirugía, con 11 años de formación universitaria, más guardias de 24 horas, he calculado mi precio por hora real y me sale a 8,82 euros. ¿Tenéis alguna vacante de cajero disponible? Es para mejorar mi sueldo".

La empresa le dio una respuesta tipo, pero ahora el asunto ha vuelto al centro del debate después de que una joven llamada @bymartamr haya publicado un mensaje sobre los sueldos de Mercadona que ha provocado más de 830 respuestas.

"Gente con máster y dos idiomas cobrando menos"

"Me dijeron el sueldo real de alguien en Mercadona y sigo en shock. Gente con máster y dos idiomas cobrando menos. Algo no nos contaron bien a los nacidos en los 90 en adelante", se ha lamentado la usuaria.

En las reacciones, son mayoría los que añaden matices a eso. Por ejemplo, un usuario señala: "Si te parece buen sueldo el de Mercadona es que estamos muy mal". "La Universidad está muy sobrevalorada y te prepara poco para la vida laboral", añade otro. "Es q en Mercadona se gana muuuuy bien. Eso sí, también se trabaja eh jajajaja y hay años que si ganan un X le dan una proporción a los empleados de esas ganancias", recuerda otra persona.

Cuánto se gana en Mercadona

La pregunta clave es: ¿cuánto se gana en Mercadona realmente? Como se puede ver en las reacciones al vídeo de esa usuaria, el gigante valenciano tiene fama de pagar bien a sus empleados, con sueldos muy por encima de la media del sector.

Por si fuera poco eso, desde el 1 de enero de 2026, la empresa anunció que los cajeros y el resto de trabajadores del Mercadona tienen una subida en su nómina, tras la aprobación en el comité de dirección presidido por Juan Roig.

Incremento del 8,5%

Mercadona ya había aplicado en 2025 un incremento salarial del 8,5% para toda su plantilla, con el objetivo declarado de contribuir al poder adquisitivo de sus empleados, en un ajuste que será la base de los sueldos de 2026, según publicó El País.