Publica la mejor portada posible para un cuaderno de inglés: sólo por eso merece matrícula de honor

La presentación y el cuidado de los cuadernos es uno de los elementos más importantes para los profesores a la hora de evaluar a los alumnos. Por eso, éstos ponen a menudo mucho empeño en ser originales e ingeniosos.

Pero, a veces, lo son de tal manera que se pasan el juego y merecen directamente una matrícula de honor por su talento. Es el caso de la portada que un alumno elaboró para su cuaderno de inglés y que está causando sensación después de que lo haya subido a X el usuario @VenteDigo1.

En esa portada, el niño ha dibujado una escena mítica del programa Caso Cerrado, original de la televisión Telemundo. La conductora de ese espacio, Ana María Polo, tuvo un enfrentamiento que es historia de internet con una joven de origen colombiano llamada Luna que llegó al plató y dijo en inglés: "Hello, good afternoon".

"Ningún 'afternoon', ni ningún 'hello'. Ninguno. Aquí tú hablas español", le espetó Polo. Pero la chica intentó hablar en inglés, argumentando que no se sentía cómoda haciéndolo en español. Y Polo dejó otras frases míticas como "Tú te llamas Luna. Your name is not Moon. Okay?" o "¿De dónde tú eres?".

"Lo que te corre en esa sangre es Colombia. Así que no te equivoques. Esto es un programa en español. Si no hablas español, en la próxima palabra, te largas. ¡Si no hablas español, te largas!", gritó.

El cuaderno, que recrea esa escena, se ha convertido en un fenómeno en las redes sociales, hasta el punto de superar los 34.000 'me gusta' en apenas un día.