Publica en Vinted una falda de su colegio y termina dando el 'truco' para vender "cualquier cosa"

La usuaria de TikTok @porcoedro ha publicado un vídeo relatando que ha vendido por Vinted una falda de cuando era pequeña, que además forma parte del uniforme de su centro escolar.

Antes de contarlo, ha querido decir esto sobre cómo suelen regatearle las chicas francesas a la hora de querer comprar algo de su armario: "Algunas quieren pagar un euro por un artículo que vale como mínimo diez".

Después, ha continuado diciendo que la app, usada para vender, comprar e intercambiar artículos de ropa y accesorios de segunda mano, "es un lugar muy curioso en Internet por cosas como esta".

Y es que está vendiendo una "falda del uniforme del colegio" de cuando tenía 14 años a una persona de fuera de España. "Ahora tengo 19 años y no la he tocado desde entonces", ha detallado la joven.

También ha desvelado 'el truco' para conseguir vender cualquier cosa: "Me puse un top, una bolsa de Uniqlo y pensé que esto una persona alternativa me lo compraría seguro (...) El problema no suele ser el artículo, sino la foto que le haces".

"Si quieres vender algo, tienes que saber venderlo y conocer a qué público te diriges. Yo no sé por qué solo pasa con gente extranjera, porque la de España, en general, suele ser bastante más normal (vistiendo)", ha opinado.

Para terminar, ha comentado la actitud de algunos usuarios de la app con el tiempo de envío: "Me dijo que se la enviara el lunes, pero sin pedírmelo (...) Yo entiendo que el capitalismo nos ha acostumbrado a tener las cosas de manera inmediata.... pero he pasado".