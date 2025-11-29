Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Puente no puede ser más contundente con los que critican la subida de las pensiones y los salarios públicos: "A otros les sirve el que te vote Txapote"
Virales
Puente no puede ser más contundente con los que critican la subida de las pensiones y los salarios públicos: "A otros les sirve el que te vote Txapote"

"Dicen que subirle el sueldo a los trabajadores públicos y la pensión a los pensionistas es electoralismo..."

Andrea Cadenas de Llano Sosa
El consejero de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante la segunda jornada de la Escuela de Gobierno del PSOECyL, en el Palacio de Fonseca, el 22 de noviembre de 2025 en Salamanca, Castilla León, España.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante la segunda jornada de la Escuela de Gobierno del PSOECyL, en el Palacio de Fonseca, el 22 de noviembre de 2025 en Salamanca, Castilla León, España.Europa Press via Getty Images

El Gobierno y los sindicatos UGT y CSIF llegaron este jueves a un acuerdo, conocido como 'Acuerdo Marco por la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía', que recoge, entre otras cuestiones, la subida salarial para el periodo de 2025-2028, que llegaran de forma acumulada al 11% al final de este cuatrienio. 

Además del incremento del salario, los funcionarios contarán también con unas mejores condiciones laborales, como la eliminación de la tasa de reposición (con el objetivo de modernizar la administración) o el refuerzo de las plantillas de atención al público. 

La medida, que ha sido bien recibida por parte de los propios trabajadores, así como en dos de los principales sindicatos, ha provocado un aluvión de reacciones, tanto negativas como positivas. Y es que, para algunos, como es el caso de STECyL-i, esta subida es insuficiente, mientras que para otros se trata de una iniciativa electoralista. 

Uno de los que ha querido pronunciarse al respecto ha sido el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, quien ha querido responder, fiel a su estilo, a aquellos que han criticado esta medida calificándola de electoralismo. 

"Dicen que subirle el sueldo a los trabajadores públicos y la pensión a los pensionistas es electoralismo. Claro. Algunos preferimos ir a las elecciones proponiendo mejorar la vida de la gente", ha afirmado en en 'X' (antes conocido como Twitter). "A otros les sirve el 'que te vote Txapote'", ha sentenciado. 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
