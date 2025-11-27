Subida salarial de los funcionarios entre 2025 y 2028: claves, plazos, porcentajes y sueldos por grupos

Una persona con una calculadora. ¿Cobrará más con la subida a los funcionarios?

La noticia ha saltado a última hora de este miércoles. El Gobierno anunciaba que había alcanzado un acuerdo con los sindicatos que rubrica la subida salarial que aplicará hasta el año 2028 para todos los funcionarios.

Las cifras han sido pactadas entre el Ministerio de Función Pública y dos sindicatos, UGT y CSIF. Todavía falta conocer la postura de CCOO. Pese a todo, han confirmado que se trata de un acuerdo plurianual que elevará los salarios a los más de tres millones de trabajadores públicos.

En concreto, se estima un alza del 2,5% para este año 2025; del 1,5% para 2026, pudiendo crecer un 0,5% más dependiendo de la evolución del IPC; del 4,5% en 2027 y del 2% en 2028, tal y como han informado los sindicatos.

El acuerdo para la subida de sueldo de los funcionarios, resumida en claves

La subida será del 11% entre los años 2025 y 2028 y afectará a tres millones de trabajadores públicos.

La subida de 2025, del 2,5%, se verá reflejada en la nómina de diciembre. En concreto, tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de este mismo año. Por lo que se devolverá ese 2,5% acumulado en cada mes durante los 11 primeros meses del año, además del de la nómina de diciembre.

El acuerdo también cuenta con mejoras en las condiciones laborales de los funcionarios. Entre ellos, la eliminación de la tasa de reposición, el refuerzo de las plantillas de atención al público o la agilización de los procesos selectivos.

En el año 2026, sólo en 2026, la subida fija estimada es del 1,5%, pero puede crecer hasta el 2%, por un 0,5% variable según la variación del IPC.

El acuerdo ha sido entre todos los sindicatos, a excepción de CCOO, que todavía no se ha pronunciado y el Gobierno.

Calendario de subidas: ¿Cuánto sube el sueldo cada año a los funcionarios?

Pues los salarios de los funcionarios contemplarán variaciones al alza en los próximos tres años. En el año 2025, los sueldos públicos crecerán hasta el 2,5%. En 2026, hasta el 1,5% fijo, más el 0,5% variable. En 2027, se elevará un 4,5%. En 2028, aumentará un 2%.

Subida salarial funcionarios: cómo quedan los sueldos por grupos

Si bien es cierto que las cifras pueden variar según los extras, ya sea por antigüedad o el puesto, la retribución real planea varias subidas en los diferentes grupos para 2028. En el subgrupo A1, crecería, en cifras totales, hasta los 37.800 euros al año, unos 3.800 euros más anuales. El grupo B, hasta los 33.590 euros anuales, aumentando unos 3.400 euros. El grupo C1, unos 31.300 euros anuales. El grupo C2, unos 29.214 euros al año.

Qué significa el adiós a la tasa de reposición

El fin de la tasa de reposición de forma progresiva, contemplado en este acuerdo servirá para poner fin a la limitación que se produce con las ofertas de empleo público a las bajas por jubilación.

¿Cuándo cobraré los atrasos por la subida salarial a los funcionarios de 2025?



Como es retroactivo y las nóminas ya se han cobrado esta semana, los funcionarios públicos verán repercutida la subida de cada mes de 2025 en la nómina del mes de diciembre.

¿Firman todos los sindicatos?



No, han firmado dos de los tres sindicatos. UGT y CSIF han dado el visto bueno, pero todavía falta por conocer la postura de CCOO.

¿Es verdad que se recupera el poder adquisitivo perdido?



El sindicato STEI ha calificado este jueves como insuficiente la subida salarial, ya que considera que el 11,5% estimado se encuentra muy lejos de la pérdida del poder adquisitivo del 24% en los últimos 15 años.

Cómo se aplicará la subida del 2,5% en las nóminas de diciembre

Como el acuerdo se ha cerrado cuando muchas nóminas públicas ya se habían cobrado, será en la próxima, la de finales de diciembre cuando se verá reflejado el incremento del 2,5% por ese mes, pero también por los 11 meses anteriores del año 2025.

Las cifras ya están sobre la mesa y la subida contemplada es del 11% hasta el año 2028. ¿Consideras la subida es suficiente para compensar el aumento de los precios de la cesta de la compra y la vivienda?