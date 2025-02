Puntúa a un restaurante con la nota mínima por lo que hacen allí con los niños y desata el lío

Un cliente que ha puntuado a un restaurante con la nota mínima posible por lo que hacen allí con los niños ha provocado un intenso debate, con opiniones muy opuestas.

"Había niños y no creo que los precios sean para tener que soportar niños", escribió ese comensal, cuya opinión ha subido a Threads el usuario josecanmar junto al mensaje: "Vi este comentario y no sé qué pensar. ¿Creéis que los niños solo pueden ir a restaurantes baratos?".

En los comentarios, una persona pone el foco en un fenómeno que, según señala, está creciendo en los últimos años: "El antiniñismo es peligroso. No sé en cuántos lugares de mi vida he estado cerca de un niño o un bebé y ni me doy cuenta si lloran o no porque estoy en lo mío. La gente normal no se anda fijando en la situación de los demás, se enfoca en la suya y listo".

"Voy a comer a restaurantes seguido y jamás he visto un solo niño correr entre pasillos o golpear mesas o hacer barbaries, si más que alguno se desregula y llora, pero es normal por que es un niño y aún no sabe regular sus emociones, pero yo soy adulta y sé regularme así que comprendo a los padres y no me enojo por simplicidades de la vida", dice otra persona.

Ese último comentario ha replicado un usuario contando lo que, según dice, le pasó una vez: "Pues a mí ha llegado a sentarse un niño a mi mesa mientras me comía el postre con mi pareja, y los padres emocionados con la ocurrencia de su bendi".

Bastantes usuarios comparten una misma opinión: los niños deben ir a restaurantes que dispongan de zonas para ellos: "No, tienen que ir a restaurantes que tengan espacios para niños. Si cobras caro es porque puedes dar un buen servicio, lo cual incluye comodidad y ambiente agradable...y eso muchas veces implica filtrar clientela".

"Las familias con niños son clientes con necesidades particulares. Si un niño termina en un lugar que no está adaptado a él, lo pasa mal, se aburre, llora, grita y lógicamente molesta. Culpa de sus tutores egoístas e irresponsables y del local que los recibe sin tener el servicio adecuado", dice una persona.