Se queda encerrado en el ascensor de un Mercadona y deja una frase memorable 

Un usuario de TikTok está dando que hablar en la red social china con su vídeo sobre lo que le ha ocurrido en el ascensor de un Mercadona y su forma de afrontar el problema que asustaría a más de uno.

La cuenta @unasrisas10 ha publicado varios vídeos de lo ocurrido y en todos ellos hay comentarios aplaudiendo la gracia de la persona protagonista, que se toma más o menos con humor la situación.

En el ascensor parece que hay tres personas y en la primera publicación se puede escuchar a un hombre diciendo que "ni sube ni baja". En otro vídeo, el mismo hombre de jersey rojo pide ayuda y una trabajadora del gigante valenciano le dice que están en ello.

"Me parece que me vas a tener que llevar al médico. Oye, los congelados me los tendrás que cambiar", le dice el hombre a la empleada de Mercadona. Pero aún hay más. En otra publicación se escucha que el ascensor, cuando los tres clientes piden ayuda, responde que la llamada puede ser grabada.

"Hazte aire con la pizza", le dice como consejo a la persona que está grabando todo con el móvil, que ha publicado el vídeo con el título: "Consejo cuando quedas encerrado en el ascensor y te pones malo".

Los vídeos tienen en total más de 100.000 reproducciones y numerosos 'me gusta'. En los comentarios muchos han contado experiencias propias y se han preocupado, al igual que el hombre que sale en las publicaciones, por los congelados.